El poder de compartir la mesa: cómo recuperar la conexión familiar, crear recuerdos y fortalecer los vínculos durante las comidas

Entre el trabajo, los estudios y las responsabilidades, compartir en familia puede resultar complicado, principalmente para los adultos. Sin embargo, darse la oportunidad de sentarse a la mesa con todos sus integrantes puede aportar beneficios emocionales, mejorar la comunicación, fortalecer los vínculos y crear recuerdos significativos.

Compartir la cena, una comida especial los fines de semana o reunirse para celebrar un cumpleaños, Navidad, Año Nuevo u otras ocasiones puede ser más que un simple plan. Estas actividades fortalecen los vínculos afectivos, favorecen la salud emocional, mejoran la comunicación, crean recuerdos y contribuyen a desarrollar hábitos que promueven el bienestar.

La psicóloga clínica Ximena Fuentes destaca que, para muchas familias, sentarse juntas a comer se ha convertido en un acontecimiento excepcional, debido a que los horarios, las responsabilidades, las distracciones de las pantallas y el ritmo acelerado de la vida cotidiana han desplazado este sencillo ritual familiar.

Compartir los alimentos en la mesa representa una oportunidad valiosa para fortalecer los vínculos afectivos, cuidar la salud emocional y construir recuerdos significativos, agrega la psicóloga clínica Mónica Mayorga.

Las expertas detallan que, desde la psicología, este encuentro familiar puede comprenderse como un espacio que permite a cada individuo expresar sus emociones, sentirse escuchado y fortalecer su sentido de pertenencia a una red de vínculos afectivos.

Fuentes resalta que, desde la perspectiva de Salvador Minuchin, uno de los principales exponentes de la terapia familiar estructural, las familias se organizan mediante patrones de interacción que se construyen y mantienen en la convivencia cotidiana. Por ello, sentarse a compartir los alimentos ayuda a fortalecer la comunicación, el sentido de pertenencia y la seguridad emocional de sus integrantes.

La importancia de comer en familia en cada etapa de la vida

La mesa es un espacio de interacción donde las personas aprenden a relacionarse y comparten sus ideas. Ximena Fuentes explica su importancia en cada etapa de la vida:

En la niñez: los niños aprenden a relacionarse mediante la observación del comportamiento de los adultos. Sentarse a la mesa crea un espacio para conversar, escuchar, negociar y mostrar afecto, lo que favorece la comunicación y fortalece los vínculos familiares.

los niños aprenden a relacionarse mediante la observación del comportamiento de los adultos. Sentarse a la mesa crea un espacio para conversar, escuchar, negociar y mostrar afecto, lo que favorece la comunicación y fortalece los vínculos familiares. En la adolescencia: representa una oportunidad de conexión en una etapa en la que los jóvenes necesitan desarrollar autonomía, pero también conservar vínculos seguros con sus figuras de referencia.

representa una oportunidad de conexión en una etapa en la que los jóvenes necesitan desarrollar autonomía, pero también conservar vínculos seguros con sus figuras de referencia. En la adultez: compartir la mesa puede convertirse en una pausa emocional que permite recuperar el contacto con las personas con quienes se comparte la vida.

Las reuniones alrededor de la mesa fortalecen el sentido de pertenencia y permiten compartir experiencias entre generaciones. (Imagen Prensa Libre: Shuterstock)

La mesa: un espacio de conexión emocional

Debido a las exigencias de la vida cotidiana, reunir a todos los integrantes de la familia alrededor de la mesa se ha vuelto complicado. Sin embargo, estos espacios siguen siendo esenciales, comparte Mayorga, porque brindan un sentido de pertenencia importante para sentirse valorado, escuchado y aceptado.

“Compartir una cena puede convertirse en una oportunidad para fortalecer esa conexión, especialmente cuando existe un ambiente de confianza, respeto y apertura emocional”, dice la psicóloga. Explica que, al compartir los alimentos, las personas pueden conversar sobre sus experiencias, recuerdos y preocupaciones, así como experimentar emociones como la alegría y la empatía, además de fomentar el respeto entre los integrantes de la familia.

Para Mayorga, “la conexión familiar no se mide únicamente por la cantidad de tiempo que pasamos juntos, sino por la calidad de las interacciones que construimos”, ya que el tiempo de calidad puede fortalecer la salud emocional.

Estos espacios permiten que las personas se expresen y obtengan beneficios emocionales, como desarrollar confianza y empatía, así como brindar y recibir apoyo. Es alrededor de la mesa donde aprendemos a escucharnos, reconocer las necesidades emocionales de los demás y comprender que cada integrante vive experiencias diferentes.

Las psicólogas recomiendan que estos encuentros no se conviertan únicamente en momentos para conversar sobre problemas, sino también en oportunidades para crear recuerdos mientras se cocina, recordar momentos agradables y disfrutar de la compañía familiar. Además, pueden contribuir al bienestar físico mediante el acompañamiento en la alimentación y la adopción de hábitos saludables.

Fuentes resalta que la investigación psicológica también ha encontrado asociaciones entre la frecuencia de las comidas familiares, una mejor comunicación entre padres e hijos y mayores indicadores de bienestar emocional en adolescentes. Sin embargo, coincide en que no basta con sentarse alrededor de la misma mesa: “lo verdaderamente importante es la calidad de las interacciones que ocurren durante ese encuentro”.

Más allá de recordar qué se comió junto a los padres, hermanos o hijos, se recuerda lo que se vivió durante esos momentos.

Hábitos para fortalecer los vínculos al cenar en familia

Transformar una cena en un momento de conexión no requiere grandes cambios, dice Mayorga. Se puede comenzar con pequeñas acciones como las siguientes:

Estar presentes: disminuir las distracciones y dedicar atención a las personas con quienes compartimos

disminuir las distracciones y dedicar atención a las personas con quienes compartimos Escuchar sin juzgar: permitir que cada integrante exprese sus pensamientos y emociones con libertad

permitir que cada integrante exprese sus pensamientos y emociones con libertad Mostrar interés genuino: preguntar cómo se sienten los demás, qué les preocupa o qué les hizo felices durante el día

preguntar cómo se sienten los demás, qué les preocupa o qué les hizo felices durante el día Compartir experiencias positivas: recordar anécdotas, conversar sobre momentos agradables y reconocer los pequeños logros

recordar anécdotas, conversar sobre momentos agradables y reconocer los pequeños logros Crear tradiciones familiares: establecer encuentros, preparar alguna receta especial o dedicar un momento para expresar gratitud

establecer encuentros, preparar alguna receta especial o dedicar un momento para expresar gratitud Respetar las diferencias: comprender que no todos pensamos, sentimos o nos comunicamos de la misma manera

Las comidas familiares brindan oportunidades para escuchar, expresar emociones y fortalecer la confianza entre padres e hijos. (Imagen Prensa Libre: Shuterstock)

La cocina como espacio de historia y recuerdos

Regina Equité, chef ejecutiva del restaurante escuela del Intecap, comparte que la cocina es un espacio que permite a los integrantes de la familia convivir, aportar y crear recuerdos. Para ella, este espacio le recuerda a su mamá, con quien cocinaba, comía en familia y limpiaba, experiencias que, según detalla, han permanecido en su memoria.

Como la cocina es un saber que se transmite de generación en generación, no solo sentarse a la mesa puede aportar beneficios a la familia. También es importante hacer partícipes a sus integrantes en los procesos previos y posteriores a las comidas.

Cocinar juntos en los días de descanso, participar en las decisiones sobre los alimentos y compartir las tareas de limpieza son actividades que permiten aprender, crear recuerdos y fortalecer la disciplina en el hogar.

Preparar una comida favorita, compartir las recetas familiares y dar consejos de cocina son actividades que permiten a cada individuo no solo aprender, sino también transmitir un legado.

La chef recuerda a su mamá a través de sus preparaciones, especialmente los tamales. Aunque ahora pueda encontrar otros que considere deliciosos, conserva un vínculo especial con los que cocinaba su madre.

Equité añade que las familias deberían establecer rituales y reglas para compartir la mesa, con el objetivo de convivir y respetar ese momento. Entre sus recomendaciones están:

Guardar los teléfonos

Procurar que todos los integrantes se sienten juntos a la mesa y no dispersos

Evitar las pantallas de televisión encendidas durante las comidas familiares

Crear el hábito de establecer horarios para comer juntos

Cocinar juntos para fomentar la cooperación, la responsabilidad y la cercanía

Consultar qué se puede cocinar o qué platillo se les antoja

Permitir que los niños participen en la preparación de los alimentos, pongan la mesa y colaboren con la limpieza, como parte de un trabajo en equipo y no como una obligación individual

La chef ejecutiva también destaca que, aunque actualmente puede ser difícil salir con toda la familia a disfrutar de una cena fuera de casa, estas actividades pueden ayudar a romper la rutina.

Cocinar en familia permite compartir conocimientos, transmitir recetas y crear recuerdos entre generaciones. (Imagen Prensa Libre: Shuterstock)