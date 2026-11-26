A menos de un mes de celebrar la Navidad, la mayoría de los guatemaltecos optan por decorar sus hogares con elementos naturales. Entre los favoritos se encuentran los árboles, guirnaldas y ramillas de pinabete (Abies guatemalensis). Sin embargo, al momento de adquirirlos, deben verificar que provengan de plantaciones legales y autorizadas por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Para ello, hay que cerciorarse de que cada uno de esos elementos cuente con un marchamo que colocan estas instituciones.

Las ferias del pinabete que se organizan en distintos espacios del país con la anuencia de las autoridades son lugares seguros para comprar estos productos. Una de ellas ya comenzó en el Mercado de Artesanías de la zona 13 capitalina y durante lo que queda de noviembre y todo diciembre atiende a los interesados de lunes a domingo, de 9 a 18 horas.

El Mercado de Artesanías La Aurora se encuentra en el bulevar Juan Pablo II, con dirección al aeropuerto, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Otros puntos en la ciudad

Además del Mercado de Artesanías, hay otros espacios en la ciudad capital en las que se pueden encontrar los elementos naturales autorizados por Conap e INAB, tales como:

Centro comercial La Pradera en zona 10 (Sótano 1)

Centro San Isidro (Boulevard Acatan zona 16 parqueo exterior)

Plaza Santa Amelia (Boulevard Centro Médico Militar zona 17, junto a San Martín)

Paseo La Casona (Km. 16 frente a supermercado Suma)

Tikal Futura (Frente a Planeta Maya)

Plaza Futeca de San Cristóbal (A un costado de Cemaco)

Condado Concepción (Atrás de la gasolinera Shell)

El Inab ha publicado otros espacios autorizados para la venta de pinabetes en el departamento de Guatemala, los cuales están enumerados en las siguientes imágenes:

Para conocer los puntos de venta autorizados por el Inab en el interior del país viste el enlace:

www.inab.gob.gt

Conservar, proteger y no delinquir

Vender o adquirir estos productos sin contar con autorización se considera un delito que se castiga con multas y penas de cárcel de entre cinco y diez años, como lo señaló José Zamora, de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en un video publicado en las redes sociales del Conap.

El marchamo garantiza que el pinabete fue sembrado y cultivado en espacios autorizados por el INAB y el Conap.

El Conap señala que “el pinabete es una especie endémica de Guatemala y se encuentra en peligro de extinción, por lo que su conservación es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Sus bosques contribuyen a la protección de los suelos, la regulación del ciclo del agua y la conservación de la biodiversidad, además de brindar hábitat a diversas especies. Protegerlo significa preservar nuestro patrimonio natural y garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de esta riqueza natural”.

Para garantizar que se cumpla la ley, se disponen operativos en distintas rutas y carreteras del país: