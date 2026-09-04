Obras Sociales del Santo Hermano Pedro podrán continuar su labor humanitaria gracias a la Rifa 1 Millón de Amigos 2026: estos fueron los números ganadores

Con el lema “Hoy por ti, mañana por mí”, el jueves 3 de septiembre del 2026 se celebró la novena edición de la Rifa 1 Millón de Amigos, en beneficio de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, que brindan atención médica a miles de pacientes y cuidado integral a cientos de residentes.

Gracias a los miles de participantes que compraron sus números para la rifa, se recaudaron Q12 millones 40 mil 625, según informó la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, organizadora de la actividad.

“En nombre de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los guatemaltecos que, una vez más, dijeron sí a esta causa. A cada persona que adquirió un número de la Rifa 1 Millón de Amigos, gracias por confiar, por creer y, sobre todo, por compartir con nosotros el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo Michael Ascoli, director de la Asociación.

Fray Jesús Gómez, representante de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, también agradeció el apoyo y la generosidad de quienes participaron en otra edición de la rifa.

“Esta Rifa nos recuerda algo muy importante: cuando compartimos lo que tenemos, podemos hacer una diferencia en la vida de alguien que quizá nunca lleguemos a conocer. Cada persona que participó decidió tender una mano. Por eso, más que celebrar un sorteo, hoy celebramos la generosidad y la solidaridad de un país que continúa respondiendo al llamado de servir”, expresó.

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro se encuentran en Antigua Guatemala, donde registran más de 76 mil atenciones, brindan cuidado integral a más de 484 residentes y benefician a miles de personas mediante diferentes servicios y programas que forman parte de su misión.

En el sorteo celebrado el jueves, 12 personas resultaron ganadoras de una casa, un pickup y 10 motocicletas.

Los favorecidos podrán canjear sus premios hasta el 3 de marzo del 2027, según informaron los organizadores. Estos fueron los números ganadores:

0478894 – Casa en San José Pinula

0999809 – Pickup Toyota Hilux, modelo 2026

0476152 – Motocicleta Suzuki

0040696 – Motocicleta Suzuki

0155744 – Motocicleta Suzuki

0486458 – Motocicleta Suzuki

0854402 – Motocicleta Suzuki

0939266 – Motocicleta Honda

0804370 – Motocicleta Honda

0203378 – Motocicleta Honda

0948370 – Motocicleta Honda

0806152 – Motocicleta Honda

“Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro necesitan de todos nosotros para continuar creciendo y brindando atención a los más pobres, enfermos y abandonados de nuestro país. Cada aporte suma, cada persona cuenta y cada amigo que se une permite que esta obra pueda llegar un poco más lejos”, invitó Ascoli.