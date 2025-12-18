Vida Empresarial
Entrega de Premios de la Rifa Un Millón de Amigos 2025
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro cerró con éxito la octava edición del evento la Rifa Un Millón de Amigos 2025, haciendo entrega de los diversos premios y al mismo tiempo reconociendo a quienes hacen posible continuar la transformación de vidas en Guatemala.
Este cierre representa un logro significativo para las Obras Sociales, pues permite continuar brindando servicio a las personas más pobres y necesitadas de Guatemala, sin distinción. Gracias a este apoyo, es posible seguir ofreciendo atención en salud, educación y rehabilitación de la más alta calidad, siguiendo el ejemplo y la manera del Santo Hermano Pedro.
Cada aporte sumó para alcanzar los Q10,325,636, una cifra que refleja la fuerza de miles de personas unidas por un mismo propósito: servir al prójimo. Durante el evento se realizó la entrega física de los premios, un momento que recordó nuevamente lo que puede lograrse cuando una comunidad decide ayudar.
“Cada gesto de solidaridad por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar una vida. Cuando unimos nuestras manos y nuestros corazones, confirmamos que el amor al prójimo es la fuerza que sostiene esta misión”, manifestó el Ingeniero Michael Ascoli, en representación de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales.
Los residentes del Hogar hicieron la entrega simbólica a las personas ganadoras:
- Ruth Castro – Casa en San José Pinula
- María Gaytán – Vehículo Pick Up Hilux 2025
- Mayra Gabriel – Motocicleta Honda
- Christian Parédez – Motocicleta Honda
- Carmen Ruiz – Motocicleta Suzuki
- Mario Velásquez – Motocicleta Suzuki
- Rocío Arreaga – Motocicleta Suzuki
El espíritu que guía a la Rifa Un Millón de Amigos es una comunidad comprometida con servir, aliviar y acompañar. Gracias al apoyo de miles de personas, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro continúan brindando esperanza y bienestar a quienes buscan un espacio de atención y dignidad.
A la fecha, aún existen premios pendientes de ser reclamados. Los números ganadores no reclamados son:
Motocicletas Honda (no reclamadas)
313164
325438
317515
Motocicletas Suzuki (no reclamadas)
52364
458499
Se recomienda a los afortunados poseedores de estos números premiados que tienen hasta el 3 de marzo de 2026 para presentarse a reclamar su premio, conforme a lo establecido en las bases legales de la rifa.