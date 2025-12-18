Entrega de Premios de la Rifa Un Millón de Amigos 2025

Este cierre representa un logro significativo para las Obras Sociales, pues permite continuar brindando servicio a las personas más pobres y necesitadas de Guatemala, sin distinción. Gracias a este apoyo, es posible seguir ofreciendo atención en salud, educación y rehabilitación de la más alta calidad, siguiendo el ejemplo y la manera del Santo Hermano Pedro.

Cada aporte sumó para alcanzar los Q10,325,636, una cifra que refleja la fuerza de miles de personas unidas por un mismo propósito: servir al prójimo. Durante el evento se realizó la entrega física de los premios, un momento que recordó nuevamente lo que puede lograrse cuando una comunidad decide ayudar.

“Cada gesto de solidaridad por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar una vida. Cuando unimos nuestras manos y nuestros corazones, confirmamos que el amor al prójimo es la fuerza que sostiene esta misión”, manifestó el Ingeniero Michael Ascoli, en representación de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales.

Los residentes del Hogar hicieron la entrega simbólica a las personas ganadoras:

Ruth Castro – Casa en San José Pinula

María Gaytán – Vehículo Pick Up Hilux 2025

Mayra Gabriel – Motocicleta Honda

Christian Parédez – Motocicleta Honda

Carmen Ruiz – Motocicleta Suzuki

Mario Velásquez – Motocicleta Suzuki

Rocío Arreaga – Motocicleta Suzuki

El espíritu que guía a la Rifa Un Millón de Amigos es una comunidad comprometida con servir, aliviar y acompañar. Gracias al apoyo de miles de personas, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro continúan brindando esperanza y bienestar a quienes buscan un espacio de atención y dignidad.

A la fecha, aún existen premios pendientes de ser reclamados. Los números ganadores no reclamados son:

Motocicletas Honda (no reclamadas)

313164

325438

317515

Motocicletas Suzuki (no reclamadas)

52364

458499

Se recomienda a los afortunados poseedores de estos números premiados que tienen hasta el 3 de marzo de 2026 para presentarse a reclamar su premio, conforme a lo establecido en las bases legales de la rifa.