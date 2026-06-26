Poptún celebra el Festival de la Barbacoa Pi’ib Petenero con gastronomía y cultura

Este viernes 26 se inauguró el Quinto Festival de la Barbacoa Pi'ib Petenero 2026, con actividades gastronómicas y culturales que culminarán el sábado 27 de junio en Poptún, Petén.

Se trata de un recorrido guiado para conocer el proceso de elaboración y el entierro de la carne con diversas familias locales que practican esta técnica culinaria ancestral.

"El origen de esta festividad se remonta a la técnica ancestral del 'pi'ib' o 'pib', un vocablo maya que significa 'enterrado' o 'cocido bajo tierra'. Esta tradición posee raíces profundas en las culturas maya itzá, mopán y de influencia yucateca, practicada activamente desde la década de 1950 para conmemorar las fechas más importantes de la comunidad", explica el comunicado emitido por los organizadores.

El ingreso es gratuito y los participantes podrán disfrutar de la apertura de los hornos subterráneos, el recorrido guiado, presentaciones culturales, música de marimba, conciertos y danzas folclóricas, así como de la venta de platillos que costarán entre Q35 y Q250.

Este viernes 26 de junio se realiza el recorrido con las familias por los barrios San Francisco, Santa Fe, Ixobel, El Venado, Las Joyas, Santa María, Las Delicias, El Reformador y La Calera, y culminará alrededor de las 16 horas con el procedimiento del "entierro".

"El ritual implica marinar carnes de res, cerdo, pollo, pato o peligüey en un adobo o recado tradicional de tomate, achiote y naranja agria, para luego envolverlas en hojas de maxán. Todo se deposita en fosas de tierra con leña y piedras calientes, sellándolas por 6 horas", añade el comunicado.

El sábado 27, a las 8 horas, se efectuará el "desentierro" en Machaquilá. Luego, a las 11 horas, será la inauguración oficial del Festival de la Barbacoa en el parque El Porvenir. A las 15 horas habrá actividades culturales y, a las 19 horas, se presentará el grupo La Fórmula en el mismo lugar.

Este festival fue declarado Patrimonio Cultural Intangible Municipal por las autoridades locales, por ser considerado una de las plataformas de diplomacia gastronómica más relevantes de la región, orientada a la protección y difusión de una técnica de cocción subterránea, según indica el comunicado.

Fecha

Viernes 26 y sábado 27 de junio del 2026.

Hora

A partir de las 8 horas.

Lugar

Parque El Porvenir, Poptún, Petén.

Entrada

Gratuita

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