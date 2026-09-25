Primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores llega a Estados Unidos

Estados Unidos ya cuenta con la primera vacuna de ARNm contra la gripe para adultos mayores, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) la aprobara en agosto del 2026.

La vacuna, denominada mFlusiva, es la primera antigripal del país basada en ARN mensajero destinada a adultos de 50 años en adelante y ya está disponible en 13 mil puntos del territorio estadounidense, según información de Moderna.

La FDA autorizó la vacuna de dos maneras: para las personas de 50 a 64 años concedió una aprobación estándar, mientras que para quienes tienen 65 años o más utilizó una aprobación acelerada, que permite autorizar un producto con datos iniciales prometedores mientras se reúne más evidencia.

La diferencia se relaciona con la forma en que Moderna diseñó sus estudios y con la vacuna que usó para hacer la comparación. En sus primeros estudios, la farmacéutica comparó mFlusiva con una vacuna antigripal de dosis estándar. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas de 65 años o más reciban, de preferencia, vacunas reforzadas.

Por eso, la FDA consideró que la comparación con una dosis estándar no era la más adecuada para evaluar la vacuna en ese grupo de edad y exigió un nuevo estudio durante la próxima temporada para confirmar si ofrece un beneficio real a las personas mayores.

Todas las vacunas buscan preparar al sistema inmunitario para reconocer y combatir una infección. La diferencia está en cómo lo hacen. Las vacunas tradicionales contra la gripe usan virus debilitados o inactivos, o pequeñas partes del virus. Las de ARN mensajero, en cambio, entregan a las células instrucciones temporales para producir una proteína parecida a una del virus, de modo que el sistema inmunitario reconoce esa proteína y aprende a defenderse.

Esta tecnología puede ser útil porque el virus de la gripe cambia constantemente. Con los métodos tradicionales, las variantes que incluirá la vacuna se suelen elegir en febrero. La decisión debe tomarse con tanta anticipación porque fabricarla en huevos de gallina o cultivos celulares tarda varios meses. Con el ARN mensajero, esa decisión podría aplazarse hasta mayo, cuando ya existe información más reciente sobre las variantes que circulan.

El epidemiólogo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, explicó a CNN que ese tiempo adicional permitiría conocer mejor qué variantes están circulando antes de decidir la composición de la vacuna. Si esta se parece más a los virus presentes durante la temporada, tendrá más posibilidades de proteger de manera eficaz.

mFlusiva llegará poco a poco a farmacias y clínicas de Estados Unidos. El infectólogo William Schaffner, profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, informó que, de momento, habrá cantidades limitadas.

La farmacia CVS, por ejemplo, señaló que la ofrecerá, previa solicitud, a personas de 50 años o más en algunas zonas. Las grandes cadenas podrían disponer de más unidades, pero todavía se desconoce cuántas personas pedirán esta vacuna y si las farmacias harán nuevos pedidos.

Mientras tanto, se espera que la vacuna sea una nueva alternativa de inmunización para las personas mayores.