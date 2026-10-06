¿Qué es la peste neumónica y cómo sabremos si se está propagando?

Tras los informes que apuntaban a que la muerte de un técnico de laboratorio podría estar relacionada con la peste neumónica en Rusia, las autoridades estadounidenses declararon que están siguiendo de cerca la situación.

La técnica de laboratorio era una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente, fundado en la década de 1930 como organismo de lucha contra la peste y que posteriormente amplió su ámbito de actuación a otras enfermedades altamente peligrosas.

La mujer falleció tras ser diagnosticada con neumonía de origen desconocido, según la agencia de salud pública Rospotrebnadzor.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este lunes a los periodistas que las autoridades rusas habían compartido información sobre un trabajador de laboratorio infectado y su preocupación de que otros rusos pudieran verse afectados.

“Obviamente, los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy limitados, pero… si algo así se filtrara, podría propagarse rápidamente”, dijo Rubio, quien agregó que no creía que fuera motivo de alarma. “Lo estamos observando y monitoreando de cerca”.

Esto es lo que debe saber sobre la peste neumónica.

¿Esto es como la peste bubónica?

Las principales formas clínicas de la peste son la bubónica, la neumónica y la septicémica.

Todas las formas causadas por la bacteria Yersinia pestis son tratables, especialmente cuando se detectan a tiempo.

La peste bubónica es la forma más común de peste a escala mundial, según la Organización Mundial de la Salud, y es causada por la picadura de una pulga infectada. La transmisión de persona a persona es poco frecuente.

La peste neumónica es la forma más virulenta. Los síntomas pueden aparecer rápidamente, a veces en las 24 horas posteriores a la infección. Esta enfermedad pulmonar se transmite de persona a persona a través de partículas respiratorias. Sin un diagnóstico y tratamiento precoces, la peste neumónica es mortal. Sin embargo, cuando se detecta y trata a tiempo, dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas, las tasas de recuperación son altas.

La peste septicémica se produce cuando la bacteria se multiplica rápidamente en el torrente sanguíneo. Puede desarrollarse a partir de cualquier otra forma de peste y provocar complicaciones graves, como insuficiencia orgánica, daño tisular, dificultad respiratoria y hemorragias subcutáneas, según la OMS. Si no se trata, la peste septicémica es mortal.

¿Qué tan contagioso es y qué tan mortal puede ser?

La peste es una enfermedad infecciosa que suele afectar a pequeños mamíferos y sus pulgas. Los humanos pueden infectarse por la picadura de pulgas o animales infectados, por contacto sin protección con fluidos corporales infecciosos o materiales contaminados, o por la inhalación de partículas respiratorias de un paciente con peste neumónica.

La peste es particularmente grave cuando la bacteria se propaga a través del torrente sanguíneo, causando peste septicémica, o infecta los pulmones en el caso de la peste neumónica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste bubónica tiene una tasa de letalidad de entre el 30 y el 100 por ciento. Las formas neumónica y septicémica son siempre mortales si no se tratan. «La peste neumónica es especialmente contagiosa y puede provocar epidemias graves mediante la transmisión de persona a persona a través de partículas respiratorias», afirma la OMS.

La bacteria es endémica entre los roedores del norte de Arizona, y se notificaron ocho casos de peste humana en el estado entre 2000 y 2024. En julio de 2025, Arizona notificó su primera muerte por peste neumónica desde 2007, en un hombre joven que estuvo expuesto a gatos enfermos, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El hombre acudió al hospital tras dos días de dolor abdominal, dolor de pecho y tos seca. «Los médicos sospecharon inicialmente de hantavirus o neumonía bacteriana», según el informe de los CDC. El hombre fue ingresado y recibió antibióticos, pero a pesar de la oxigenoterapia intensiva progresiva, falleció menos de ocho horas después de su ingreso. Cuarenta y seis personas que pudieron haber estado expuestas, entre ellas familiares, compañeros de trabajo y personal del hospital, recibieron un tratamiento de siete días con ciprofloxacino. Ninguno de los contactos enfermó.

¿Cómo sabremos de qué murió el técnico de laboratorio en Rusia?

Si las autoridades rusas confirman que la muerte fue causada por peste neumónica, deben informarlo a la OMS. Sin embargo, este informe podría demorarse mientras los funcionarios rusos realizan análisis de laboratorio y de muestras de tejido para confirmar la presencia de Yersinia pestis .

Funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, instaron a los líderes rusos a compartir la mayor cantidad de información posible sobre la situación.

“Lo que necesitamos ahora mismo es transparencia por parte de las autoridades rusas, y me preocupa si la vamos a conseguir o no”, dijo Ashish Jha, quien ayudó a liderar la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia durante la administración Biden.

¿Cuáles son los síntomas de la peste?

La peste bubónica es conocida por sus espectaculares forúnculos, llamados "bubones", causados ​​por la inflamación de los ganglios linfáticos debido a la multiplicación de bacterias.

Pero estos síntomas no necesariamente están presentes en la peste neumónica. Según los CDC, "los pacientes desarrollan fiebre, dolor de cabeza, debilidad y una neumonía de rápida evolución con dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos y, a veces, mucosidad sanguinolenta o acuosa".

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Los síntomas de la peste septicémica pueden incluir escalofríos, dolor abdominal, shock, hemorragias en la piel y otros órganos, y que la piel y los tejidos se ennegrezcan y mueran.

¿Cómo se trata la peste?

Si bien la peste fue tristemente conocida como la "Peste Negra" durante el siglo XIV, causando más de 50 millones de muertes en Europa, la enfermedad ahora es tratable con antibióticos y las precauciones estándar pueden prevenir las infecciones.