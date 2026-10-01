Esta afección en las piernas puede aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular

Cuando pensamos en enfermedades cardiovasculares, solemos imaginar la placa: una sustancia pegajosa y cerosa que se acumula en las arterias que irrigan el corazón, donde puede provocar un infarto.

Sin embargo, las arterias recorren todo el cuerpo, y la placa puede acumularse en cualquier punto de esta red. Cuando esto ocurre en las piernas, puede causar enfermedad arterial periférica (EAP), una afección en la que el flujo sanguíneo se restringe a las extremidades.

Es igual de común en hombres y mujeres, afectando a entre 7 y 12 millones de personas solo en Estados Unidos (según las estimaciones más conservadoras). Sin embargo, tiende a ser infradiagnosticada y tratada de forma inadecuada con mayor frecuencia en mujeres, lo que puede tener graves consecuencias: a medida que la enfermedad arterial periférica (EAP) progresa, aumenta el riesgo no solo de problemas más graves en las piernas (heridas de cicatrización lenta, gangrena o pérdida de tejido y, en raras ocasiones, amputación de extremidades), sino también de eventos cardiovasculares graves.

En general, "la gente todavía asume que las mujeres se ven menos afectadas por las enfermedades cardiovasculares", afirmó Heather Gornik, directora médica del Centro Cardiovascular Femenino del Instituto Cardiovascular Harrington de los Hospitales Universitarios.

Si bien las diferencias de género en las enfermedades cardíacas se han comprendido mejor y se han divulgado más en los últimos años (por ejemplo, ahora se reconoce ampliamente que las mujeres pueden sufrir distintos tipos de infartos y síntomas únicos), todavía existe una falta de conocimiento en lo que respecta a los problemas que afectan al sistema circulatorio, es decir, a la red de arterias y venas que conforman el resto del sistema cardiovascular.

Según Gornik, las investigaciones sugieren que las mujeres con enfermedad arterial periférica (EAP) tienen menos probabilidades que los hombres de presentar el síntoma típico de claudicación, es decir, dolor en la pantorrilla al caminar que desaparece tras 10 minutos de descanso. Su funcionalidad diaria también tiende a verse más afectada, ya que la EAP limita de forma más significativa su movilidad, velocidad al caminar y resistencia. Además, las mujeres, especialmente las mujeres negras, tienen menos probabilidades que los hombres de recibir el tratamiento recomendado por las guías clínicas para la EAP.

Sin una atención adecuada y oportuna, es más probable que se produzcan complicaciones graves. La enfermedad arterial periférica (EAP) se asocia con un riesgo seis veces mayor de sufrir un infarto y un riesgo de accidente cerebrovascular entre dos y tres veces mayor. "La EAP es un problema sistémico", afirmó Palma Shaw, profesora de cirugía en la Universidad Médica SUNY Upstate y jefa de cirugía vascular en el Hospital General Comunitario de Syracuse, Nueva York. Si tiene arterias con placas en las piernas, es probable que también padezca la enfermedad en otras partes del cuerpo, explicó.

A continuación, los expertos explican cómo se manifiesta la enfermedad arterial periférica (EAP) en las mujeres y cómo prevenirla.

Síntomas de la enfermedad arterial periférica en mujeres

Los síntomas de la enfermedad arterial periférica (EAP), como el dolor en las pantorrillas al caminar, se deben a un flujo sanguíneo insuficiente en las piernas. Suelen aparecer con el movimiento porque "la demanda de oxígeno aumenta al realizar actividad física", explicó Mabel Chan, cirujana vascular del sistema de salud sin fines de lucro Inova en Virginia. Por lo tanto, las arterias obstruidas tienen especial dificultad para llevar suficiente sangre a las piernas durante el ejercicio.

Pero en el estudio sobre la salud y el envejecimiento de las mujeres, que incluyó a casi mil mujeres de 65 años o más con alguna discapacidad, el 63 por ciento de las participantes con enfermedad arterial periférica no reportaron el clásico dolor en las piernas al realizar actividad física y fueron consideradas "asintomáticas".

Las investigaciones también muestran que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de presentar síntomas "atípicos" de la enfermedad arterial periférica (EAP). "En el caso de las mujeres, pueden sentir mayor fatiga en las piernas o experimentar entumecimiento, ardor, dolor punzante o agudo y debilidad", explicó Chan, ya sea además de los calambres al caminar o en lugar de ellos.

Gornik observa que muchas mujeres con EAP se quejan principalmente de que están disminuyendo su ritmo de vida o de que ya no pueden caminar largas distancias. Las investigaciones sugieren que las mujeres con EAP "asintomática" caminan más despacio, tienen peor equilibrio y es más probable que tengan dificultades para subir escaleras que las mujeres sin EAP. (Se cree que muchas mujeres con EAP no refieren dolor en las piernas al hacer ejercicio simplemente porque han limitado su actividad física para evitarlo, lo sepan o no). Según Chan, todos estos cambios pueden atribuirse a fatiga general.

Las mujeres también pueden ser menos propensas que los hombres a informar sobre sus síntomas físicos a un médico y más propensas a sobrellevarlos o ignorarlos. "Muchas veces, las mujeres son las que cuidan de la familia", dijo Shaw. "Priorizan a sus hijos o a su esposo, y se dejan a sí mismas en segundo lugar".

La enfermedad arterial periférica (EAP) tiende a desarrollarse más tarde en las mujeres, afectándolas con mayor frecuencia entre los 60 y los 70 años, en comparación con una década antes en los hombres. El riesgo de las mujeres alcanza su punto máximo durante la posmenopausia debido a la pérdida de los efectos protectores del estrógeno sobre las arterias, explicó Chan.

En esta etapa de la vida, los síntomas vagos de la EAP, como la sensación de pesadez en las piernas, la fatiga e incluso las molestias en las piernas, pueden atribuirse fácilmente al deterioro físico propio del envejecimiento o la menopausia, añadió. Otras afecciones con síntomas similares, como la artritis y la osteoporosis, también se vuelven más comunes durante esta etapa de la vida y pueden llegar a superponerse con la EAP o enmascararla en las mujeres, concluyó.

Cómo reducir el riesgo de padecer enfermedad arterial periférica (EAP)

Los factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica (EAP) son similares a los de las enfermedades cardiovasculares en general y varían entre hombres y mujeres. "Hay algunos que predominan en la EAP, como el tabaquismo, la diabetes y la edad avanzada", explicó Gornik. "Pero otros factores de riesgo, como la hipertensión y el colesterol alto, también contribuyen".

Dejar de fumar, hacer ejercicio con regularidad y seguir una dieta nutritiva rica en vegetales puede reducir el riesgo de padecer enfermedad arterial periférica, al igual que elaborar un plan con su médico para controlar afecciones cardiometabólicas subyacentes como la diabetes.

Si experimenta dolor o pesadez en las piernas, o simplemente siente que ya no puede moverse con la misma facilidad que antes, consulte con su médico de cabecera. Según Gornik, este puede evaluar rápidamente el flujo sanguíneo en sus extremidades simplemente tomando el pulso en el tobillo.

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Aunque no presente síntomas de enfermedad arterial periférica (EAP), puede ser conveniente que le pida a su médico que revise el suministro de sangre a sus pies si tiene alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente para la EAP o antecedentes de enfermedad cardiovascular.

Si no sientes el pulso en el tobillo, tu médico puede derivarte a un especialista vascular para que te realicen una prueba sencilla llamada índice tobillo-brazo (ITB). Esta prueba consiste en comparar la presión arterial en los tobillos con la presión en los brazos, explicó Gornik. Si la primera es menor que la segunda, indica una irrigación sanguínea deficiente en las piernas y suele ser un signo de enfermedad arterial periférica (EAP). (En pacientes con diabetes, la rigidez arterial puede dificultar la medición precisa de la presión arterial en el tobillo, por lo que los médicos suelen utilizar el índice dedo del pie-brazo para diagnosticar la EAP, señaló Shaw).

Shaw afirmó que existen múltiples tratamientos disponibles y que muchos casos pueden —y deben— resolverse sin procedimientos quirúrgicos. En casos graves, pueden ser necesarias intervenciones para ensanchar, colocar stents o realizar bypasses en arterias estrechadas, pero estas no son una solución permanente y conllevan riesgos de hemorragia o empeoramiento de la circulación en las piernas con el tiempo, por lo que deben utilizarse con precaución.

El primer paso fundamental en todos los casos, según Shaw, es minimizar los factores de riesgo cardiovascular. Esto podría implicar comenzar un tratamiento con medicamentos como un inhibidor de la ECA para la hipertensión o una estatina para el colesterol alto.

Un programa de ejercicio supervisado —generalmente, caminar en una cinta bajo la guía de un profesional de la salud— puede ayudar al cuerpo a crear nuevos vasos sanguíneos de forma segura para sortear las obstrucciones, explicó Chan. También existe un medicamento recetado llamado cilostazol que puede dilatar las arterias y mejorar el flujo sanguíneo en algunos casos, agregó Shaw.

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Detectar la enfermedad arterial periférica (EAP) cuanto antes facilita el tratamiento y ayuda a evitar complicaciones graves como un infarto o un derrame cerebral. «Las mujeres, en particular, deben defender sus propios intereses», afirmó Gornik. «No duden en hablar si sienten que su movilidad disminuye y que sus piernas les limitan, ya que podría tratarse de un diagnóstico muy tratable».