Su horóscopo de hoy jueves 7 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que podrían afectar los beneficios o ingresos, pero los resolverá.

Amor: descubrirá un rasgo de su pareja que hará crecer su encanto y la amará más.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para cancelar deudas y generar proyectos ambiciosos.

Amor: situación de fluidez en una cita; las crecientes afinidades crearán un romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio en todas las áreas, negocios o proyectos nuevos. Éxito.

Amor: ante una exigencia de definiciones, se le ocurrirá una propuesta generosa.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un nuevo método generará metas ambiciosas e ideas que potenciarán los proyectos.

Amor: hará el esfuerzo por no herir la susceptibilidad de alguien y su encanto crecerá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas al implementar un proyecto nuevo, pero las superará.

Amor: su encanto se percibirá irresistible en el entorno y será el centro de las miradas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en confiar en el talento de los colegas; las metas serán alcanzadas.

Amor: la pareja estará cerca de una crisis evitable; si promueve el diálogo, se acercarán.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aparecerán reclamos que se resolverán con una atención personalizada.

Amor: momento para demostrar su afecto y dotar de nueva energía a la pareja; todo mejorará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para mantener discreción y no confiar en cierta gente.

Amor: dejará de lado la timidez y recuperará el fuerte encanto del romance inicial.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien, pero cierta gente no ayudará.

Amor: una revelación de su pareja mostrará cierta pena, pero con simpatía la ayudará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: uno de sus planes será un éxito y dará que hablar al entorno.

Amor: tendrá actitudes que podrían no ser comprendidas en la pareja; hará falta dialogar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la rutina dejará de ser agobiante por un inteligente cambio de planes.

Amor: surgirán temas para revisar en la pareja y será bueno hacerlo con buena voluntad.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una de sus propuestas parecerá fantasiosa, pero convencerá a todos.

Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona especial que hará vibrar su corazón sensible.

Si usted cumple años hoy es una persona individualista y paciente. Planea para lucirse en el trabajo y en el amor.