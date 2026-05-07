Vida
Su horóscopo de hoy jueves 7 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán problemas que podrían afectar los beneficios o ingresos, pero los resolverá.
Amor: descubrirá un rasgo de su pareja que hará crecer su encanto y la amará más.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se darán las condiciones para cancelar deudas y generar proyectos ambiciosos.
Amor: situación de fluidez en una cita; las crecientes afinidades crearán un romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento propicio en todas las áreas, negocios o proyectos nuevos. Éxito.
Amor: ante una exigencia de definiciones, se le ocurrirá una propuesta generosa.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un nuevo método generará metas ambiciosas e ideas que potenciarán los proyectos.
Amor: hará el esfuerzo por no herir la susceptibilidad de alguien y su encanto crecerá.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas al implementar un proyecto nuevo, pero las superará.
Amor: su encanto se percibirá irresistible en el entorno y será el centro de las miradas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: hará bien en confiar en el talento de los colegas; las metas serán alcanzadas.
Amor: la pareja estará cerca de una crisis evitable; si promueve el diálogo, se acercarán.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aparecerán reclamos que se resolverán con una atención personalizada.
Amor: momento para demostrar su afecto y dotar de nueva energía a la pareja; todo mejorará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento para mantener discreción y no confiar en cierta gente.
Amor: dejará de lado la timidez y recuperará el fuerte encanto del romance inicial.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien, pero cierta gente no ayudará.
Amor: una revelación de su pareja mostrará cierta pena, pero con simpatía la ayudará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: uno de sus planes será un éxito y dará que hablar al entorno.
Amor: tendrá actitudes que podrían no ser comprendidas en la pareja; hará falta dialogar.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la rutina dejará de ser agobiante por un inteligente cambio de planes.
Amor: surgirán temas para revisar en la pareja y será bueno hacerlo con buena voluntad.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una de sus propuestas parecerá fantasiosa, pero convencerá a todos.
Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona especial que hará vibrar su corazón sensible.
Si usted cumple años hoy es una persona individualista y paciente. Planea para lucirse en el trabajo y en el amor.