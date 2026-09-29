Ace Combat 8: fecha de lanzamiento, plataformas y novedades del videojuego “Wings of Theve”

Ace Combat llegó en la década de 1990 con la novedad de ser un simulador de aviones de guerra que dio origen a una franquicia que ha vendido más de 21 millones de juegos. Más de 30 años después, regresa con su octava entrega: Ace Combat 8: Wings of Theve.

El nuevo videojuego ya es considerado el mejor simulador de combate aéreo, pues mezcla la diversión de un juego de acción y disparos con la simulación aérea, sin exigencias extremas, pero dinámica y capaz de ofrecer maniobras espectaculares.

El jugador toma el control de un piloto rescatado en el mar por un portaaviones y, a lo largo de 10 misiones, algunas de hasta 45 minutos de duración, deberá defender bases militares o destruir infraestructuras y flotas enemigas.

El título cuenta con un motor gráfico propio capaz de generar cielos y profundidad con un realismo que provoca una inmersión pocas veces vista en un videojuego.

“Los aviones se mueven suaves y realistas, las nubes y los cielos son casi perfectos, los efectos climáticos se notan y en los cazas, los giros, los alabeos o las maniobras resultan naturales”, detalla EFE.

El jugador puede elegir entre tres perspectivas: desde la cabina, desde la parte delantera de la aeronave o en tercera persona. Esta última permite ver en todo momento el avión de combate en su totalidad. Además, podrá seleccionar tres niveles de dificultad, según su experiencia, lo que permite que algunos jugadores se centren solo en vivir la aventura sin contratiempos excesivos.

El juego, creado por la compañía japonesa Bandai Namco, llega siete años después de su anterior entrega, con mayor realismo y características como:

Aceleración

Comportamiento durante el vuelo

Efectos como la ruptura de la barrera del sonido

Uso de licencias reales tanto de las aeronaves como de su instrumentación, con marcas de empresas armamentísticas como Lockheed Martin

Además, presenta peligros climáticos muy exigentes que obligarán a los jugadores a estar atentos al entorno. La permanencia excesiva entre las nubes, por ejemplo, provocará el congelamiento de la aeronave, pérdida de visibilidad o fallos en el radar que podrían complicar la misión.

Antes de cada misión, el jugador puede revisar animaciones de mapas o planos 3D, así como diseñar su estrategia y la composición de su escuadrón. Además, tiene un modo multijugador, con espacio para hasta cien jugadores y distintos modos de juego, entre ellos una contienda por equipos.

Ace Combat 8: Wings of Theve estará disponible a partir del próximo viernes 2 de octubre en plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X|S y Vapor.

Con información de EFE.