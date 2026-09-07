Phygital Games en Guatemala: videojuegos y deporte en una misma competencia

Los videojuegos ofrecen grandes beneficios a quienes los practican, como el fortalecimiento de las emociones positivas, la sensación de implicación, la creación de vínculos, la capacidad de interpretación, el aprendizaje y la creatividad, según Daniel Johnson, experto en videojuegos del Centro de Excelencia para la Infancia en la Era Digital del Consejo Australiano de Investigación, consultado por Unicef.

Sin embargo, otras teorías señalan que pueden fomentar el sedentarismo por pasar demasiado tiempo sentados frente a una pantalla. ¿Pero qué tal si se combinan los juegos digitales con los físicos?

Hace dos años, en el 2024, llegó un nuevo concepto de videojuegos: los Phygital Games, una combinación del deporte digital con el físico.

“Por ejemplo, en un partido de fútbol primero se juega FIFA en consola y después fútbol cinco en físico. Luego se suman los dos marcadores para obtener el resultado final y definir al ganador. Lo que hacemos es fomentar un equilibrio entre el deporte digital y el deporte físico”, explica Pablo Melgar, fundador y presidente de la Asociación Deportes Electrónicos de Guatemala.

Los Phygital Games en Guatemala se practican en las disciplinas de futbol, basquetbol y baile, con niños, jóvenes y adultos. También ofrecen espacios para personas con alguna discapacidad física.

Melgar, como exfutbolista y seleccionado nacional, reconoce la importancia de combinar la actividad física con la digital. “Si bien los eSports generan un desarrollo cognitivo importante, tampoco hay que olvidarse de desarrollar la parte física”, indica.

Luis Daniel Rosales, atleta guatemalteco de Phygital Games, ha representado al país en dos mundiales como portero del equipo y asegura que ha disfrutado esta nueva experiencia.

“Siempre me han gustado los videojuegos; crecí jugándolos. Al final, combinar ambas modalidades es bastante llamativo porque, en mi caso, combina lo mejor de ambos mundos. También representa un reto más para los atletas o para los gamers, porque si uno tiene más fortaleza en la parte digital, ahora también se tiene que adaptar a la parte física, y viceversa; entonces, requiere mucha práctica en ambas modalidades. Es bonito y bastante entretenido”, cuenta.

Con esta práctica, Rosales asegura que ha fortalecido su disciplina, el compromiso y la responsabilidad, valores que también le ayudan en otros ámbitos de su vida.

“Además de los valores, podría destacar el hecho de competir a nivel internacional. Es una oportunidad que muchas veces uno, como deportista o como gamer, suele buscar. Que te den la oportunidad de representar a Guatemala a nivel internacional es un gran sentimiento de orgullo y bastante satisfactorio”, expresa.

Phygital School Games 2026

En Guatemala, esta disciplina está tomando auge y, en solo dos años de práctica, el país ya ha participado en tres mundiales. En el último, Guatemala quedó en cuarto lugar.

Además, el país creó un torneo para fomentar la práctica entre niños y adolescentes, los Phygital School Games, cuya segunda edición se celebrará el próximo 26 de septiembre del 2026.

“La idea nace aquí en Guatemala para fomentar que haya atletas phygital y que no exista una distinción entre atletas digitales y atletas físicos. Los chicos ya están jugando videojuegos, así que no buscamos sacarlos de esa práctica, sino sumarles el elemento físico. Lo más importante es enseñar e inculcar que debe existir ese equilibrio”, explica Melgar.

En la primera edición, celebrada en el 2025, participaron 16 equipos en fútbol, 16 en basquetbol y 16 bailarines. Este año prevén repetir esas cantidades, con atletas escolares de la categoría Sub-15 en las disciplinas de:

Phygital Basket

Phygital Futbol

Phygital Just Dance

La segunda edición de los Phygital School Games será el 26 de septiembre del 2026, en la Dirección General de Educación Física, 32 calle 9-10, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Las inscripciones siguen abiertas para los equipos y atletas individuales que deseen participar. Los interesados deben comunicarse al correo office@esportsguate.com o al WhatsApp 3324-7023.

“La invitación es para los establecimientos educativos que puedan fomentar esta práctica deportiva, que al final es muy dinámica y, como dice el eslogan, son los juegos del futuro. Los chicos ya están practicando videojuegos y deportes electrónicos, y lo que queremos es fomentar ese equilibrio entre lo digital y lo físico”, invitó Melgar.

También amplió la invitación a los colegios y padres de familia para que se acerquen al evento y conozcan la experiencia del torneo. La actividad será abierta al público.

Otras competencias

Posteriormente, en octubre del 2026, se celebrarán los Phygital Games inclusivos con el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), una competencia centroamericana con centros educativos y niños con alguna discapacidad física.

En diciembre serán los Phygital Games de adultos para clasificar a los atletas que representarán al país en el próximo mundial. En marzo del 2027 serán los Phygital School Festival Guatemala, para seguir fomentando el deporte entre los más jóvenes.

“Si te gusta jugar videojuegos y también te gustaría hacer deporte, ahí está la oportunidad de combinar ambas cosas. Sí se puede y hay oportunidad. Ahora, con esta organización de Phygital Guatemala, espero que siga creciendo y que muy pronto se haga a nivel nacional”, agrega Rosales.