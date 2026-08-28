Star Wars Zero Company: qué se sabe del nuevo videojuego de estrategia táctica para PS5, Xbox y Steam

Star Wars vuelve al mundo de los videojuegos con Zero Company, un nuevo juego de estrategia táctica por turnos para un solo jugador que da un giro a la historia, incluye nuevos personajes y promete ofrecer una experiencia inigualable a los usuarios.

“Es una guerra dentro de una guerra. Con personajes que intentarán controlar una nueva amenaza en la galaxia en una experiencia única dentro de la propia historia de Star Wars”, explicó a EFE el director del juego, Greg Foertsch.

Después de cinco años de desarrollo por Bit Reactor, Star Wars Zero Company salió a la luz y fue publicado por Electronic Arts para sumarse a la saga y estar disponible para PS5, Xbox y Steam.

El videojuego está ambientado en el ocaso de las Guerras Clon, considerado el mayor conflicto bélico de Star Wars y preámbulo de la trilogía original de la saga cinematográfica.

“Cada decisión táctica que tomes en el campo de batalla podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para los agentes de Zero Company en esta historia original y cinematográfica, ambientada en el ocaso de la era de las Guerras Clon”, dice la sinopsis.

En el título, que dura entre 30 y 40 horas, los jugadores asumen el papel de Hawks, un antiguo capitán del Gran Ejército de la República que ahora lidera la unidad mercenaria conocida como “Zero Company”. Esta deberá enfrentarse a una escuadra con capacidades sobrenaturales dirigida por una villana completamente nueva, Kundri Fathom.

“La idea inicial vino de nuestro estudio y luego se produjo el proceso colaborativo con Lucasarts. Todos son nuevos personajes de las Guerras Clon, aunque aparecen cameos conocidos como Anakin Skywalker y otros que entran en la historia según se va desarrollando”, añade Foertsch.

El combate se desarrolla por turnos en escenarios dinámicos donde el jugador deberá realizar misiones y regresar a su base de operaciones para mejorar equipos y personajes.

“Intentamos crear algo muy especial y que resultara atractivo. Hemos pasado mucho tiempo trabajando en ello, no solo como fans sino como aprendices para asegurarnos de ser muy respetuosos con ello”, cuenta Foertsch.

El diseño de los personajes estuvo a cargo de Héctor Antúnez, director de animación, quien contó que comenzó a trabajar en el proyecto en el 2021, inspirado en la serie de animación de las Guerras Clon.

“En cuanto supe de este proyecto sabía que tenía que trabajar en el juego. Han sido cinco años trabajando en ello y estamos muy ilusionados”, expresó Antúnez.

Agregó que su principal objetivo fue “ayudar a los desarrolladores y que tuviera la mayor fidelidad posible”.

El nuevo videojuego de Star Wars Zero Company está disponible desde el 27 de agosto del 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con información de EFE.