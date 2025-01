“América se merece TikTok”: La propuesta de MrBeast para adquirir la plataforma y evitar que se cierre en EE. UU.

Medios internacionales informaron este miércoles 15 de enero que MrBeast, el youtuber más famoso del mundo, ofreció comprar la plataforma para evitar su cierre en Estados Unidos.

En un video publicado en esa red social, el reconocido creador de contenido anunció que se reunió con un grupo de billonarios para hablar de negocios y mencionó su interés en comprar la plataforma de videos.

En esa grabación aparece junto a su abogado y asegura que los estadounidenses merecen seguir disfrutando de TikTok.

“Acabo de tener una reunión con un grupo de billonarios. Hablamos de negocios. Este es mi abogado. Tenemos una oferta lista para ustedes. Queremos comprar la plataforma. América se merece TikTok. Déjame salvar esta plataforma, TikTok”, expresó MrBeast.

