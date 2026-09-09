Apple Event 2026: ¿cuándo es, a qué hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18 y las novedades de Apple?

El mundo está cerca de conocer las novedades que Apple presentará durante el Apple Event 2026, entre las que podría figurar una versión plegable del iPhone 18, según las especulaciones surgidas alrededor del evento.

Esta será la primera presentación de John Ternus como director ejecutivo de Apple. Ternus será el encargado de revelar las principales novedades de la compañía para el iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos electrónicos.

El evento, que se desarrollará bajo la consigna “Sorpresas listas para brillar”, se llevará a cabo este miércoles 9 de septiembre del 2026 en el Apple Park, California.

Año con año, esta presentación se ha convertido en una de las más esperadas por los seguidores de Apple, ya que la compañía revela nuevas generaciones de sus dispositivos. Para esta edición se espera que entre los principales protagonistas estén el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Las especulaciones señalan que de esta nueva generación podría surgir el primer iPhone plegable de la compañía. Además, se esperan mejoras relacionadas con la incorporación de inteligencia artificial en sus asistentes virtuales.

Medios como Milenio destacan que se prevén nuevas funciones para el Apple Watch Series 12, entre las que podría incluirse una similar a las que ofrecen los anillos Oura y que funcionaría como un entrenador personal.

También se señala que el streamer IShowSpeed estaría presente durante el Apple Event 2026. Por su parte, Infobae resalta que para esta ocasión se esperan “dos modelos de iPhone Pro, un teléfono plegable, dos MacBook Pro”, además de innovaciones en los AirPods y el Apple Watch.

Se espera que los principales atractivos del evento sean los dispositivos móviles iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Mientras tanto, medios internacionales señalan que el iPhone 18 convencional no formaría parte de esta presentación.

El evento está programado para las 11 horas de Guatemala (10 horas de California), cuando Apple presentará sus novedades tecnológicas. El evento será transmitido por Apple TV, así como en el canal oficial de Apple en YouTube.