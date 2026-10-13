Apple presenta su nueva HomeView: la pantalla inteligente que conecta los hogares con su IA

Apple presentó HomeView, una pantalla táctil que funciona como panel de control y busca mantener a los miembros de la familia conectados, entretenidos e informados.

La compañía dio a conocer este dispositivo el 13 de octubre y señaló que HomeView reúne entretenimiento, comunicación y controles de domótica. Según Apple, HomeView permite reproducir música, hacer llamadas por FaceTime, vigilar el hogar y gestionar funciones automatizadas mediante comandos de voz.

El dispositivo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas y puede reconocer los rostros de los miembros de la familia para ofrecerles acceso personalizado a herramientas como mensajería, recordatorios, calendario y llamadas por FaceTime.

Entre sus funciones, la pantalla puede convertirse en un marco digital para mostrar fotografías, reproducir música y proyectar videos.

Apple destaca que HomeView incorpora Siri AI, una versión “mucho más capaz y conversacional de Siri”, que puede conectarse con otros dispositivos de la compañía para analizar el contexto personal del usuario y ofrecerle información útil y personalizada.

HomeView estará disponible en dos versiones que se adaptan a distintos espacios: una que puede colocarse sobre una mesa y otra que puede fijarse a una pared del hogar.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, señala que esta pantalla está pensada para compartirse entre los miembros de la familia, pero con la capacidad de adaptarse a cada usuario.

“Reconoce tu rostro para pasar del modo pantalla compartida a tu experiencia personal, llena la sala con un sonido increíble, te conecta con quienes más quieres con FaceTime y te lo pone fácil para controlar tu hogar inteligente”, resalta Apple.

Welcome HomeView https://t.co/mXYPyXOZ1U — John Ternus (@johnternus) October 13, 2026

En cuanto a su diseño, además de la pantalla de 7 pulgadas, incorpora tecnologías adaptativas que responden a los cambios de iluminación. Su interfaz se ajusta a la distancia del usuario y muestra información más sencilla cuando este se encuentra lejos y más detalles cuando está cerca.

HomeView cuenta con una base de altavoz en forma de cúpula, cuyo diseño permite inclinar la pantalla para adaptarla a diferentes entornos. Estará disponible en los colores plata, blanco estrella, rosa y gris espacial.

Por su parte, la versión de pared de HomeView estará disponible en plata y gris espacial. Mantiene el tamaño y las funciones del dispositivo, pero prescinde de la base en forma de cúpula.

En cuanto a su capacidad, la pantalla inteligente puede reconocer hasta seis personas y ofrecerles una experiencia personalizada. Este nuevo dispositivo de Apple saldrá a la venta el 13 de noviembre en Estados Unidos bajo un costo de USD$299.