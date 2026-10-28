Apple presenta su primera MacBook Pro con pantalla táctil: estas son sus novedades

Apple presentó una nueva versión de su MacBook Pro, que se convierte en la primera de la línea en contar con pantalla táctil. El lanzamiento del dispositivo se celebró este miércoles 28 de octubre del 2026.

La computadora cuenta con pantalla Proled y funciones táctiles. Estará disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios.

Apple asegura que el nuevo equipo es “más portátil que nunca para que los profesionales puedan trabajar en cualquier lugar”, ya que ofrece hasta 24 horas de autonomía y un diseño más fino “y mucho más ligero”, con un peso de 1.38 o 1.82 kilogramos, según el modelo.

En su interior lleva integrado el “chip más potente jamás creado por Apple”, según la compañía, disponible en las versiones M5 Pro y M5 Max, que se combinan con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.

La empresa asegura que, con el M5 Max, los profesionales pueden ejecutar en el propio dispositivo modelos de lenguaje “de gran tamaño con miles de millones de parámetros”. También pueden agilizar tareas exigentes como los efectos visuales detallados, los proyectos de animación 3D, las composiciones de bandas sonoras y la posproducción de video 8K.

El equipo también integra las siguientes características:

Un sistema de seis altavoces que, según la empresa, reproducirá los graves “un 50% más profundos” para mejorar la claridad del audio y hacerlo “más inmersivo”

Una nueva bisagra que ofrece mayor estabilidad a quienes utilicen las pantallas táctiles, que también podrán emplearse para dibujar o desarrollar software que requiera esta tecnología

Una nueva versión del asistente digital Siri que ahora integra inteligencia artificial (IA)

“Dynamic Island”, un óvalo en la parte superior de la pantalla que aloja la cámara y otros sensores y cuya forma interactúa con las animaciones del sistema operativo

Además, las aplicaciones de la compañía están optimizadas para el MacBook Pro y muchas ya admiten el uso táctil, porque el sistema operativo interpreta los toques como clics del ratón de forma automática.

La compañía explicó que los bordes de la pantalla son más finos, ya que el modelo de 16 pulgadas alcanza 16.3 pulgadas y el de 14 pulgadas, 14.2 pulgadas.

La arquitectura térmica también fue rediseñada para permitir que los chips M5 Pro y M5 Max mantengan un rendimiento constante en un diseño más ligero, a la vez que desvía el aire caliente de la pantalla.

Apple destacó las características ambientales del portátil y explicó que está fabricado con un 55% de materiales reciclados, entre ellos, aluminio 100% reciclado en la carcasa, cobalto 100% reciclado en la batería y tantalio 100% reciclado en varios condensadores.

La nueva MacBook Pro con pantalla táctil puede reservarse en línea desde hoy y saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre.

Con información de EFE