iPhone Duo: Apple reconoce fallas en la pantalla interna y ofrece recambios

Apple reconoció que existe un "problema" en la pantalla interna del iPhone Duo, lanzado al mercado apenas el pasado viernes 23 de octubre del 2026.

La empresa se pronunció el lunes 26, tras las quejas de varios compradores que denunciaron en redes sociales una grieta en el pliegue del nuevo teléfono inteligente.

El modelo Duo, que tiene la novedad de poder desplegarse para ampliar la pantalla, salió a la venta a un precio que ronda los US$1,999 (más de Q15 mil).

Cuando se despliega, el dispositivo funciona como una tableta de 7.6 pulgadas, mientras que, cuando está plegado, mide unas 5.4 pulgadas, el tamaño de un pasaporte. Además, tiene una segunda pantalla en la cubierta.

Sin embargo, cuando los usuarios probaron el diseño abriendo y cerrando el equipo una y otra vez para verificar su funcionamiento, algunos observaron una grieta en el pliegue y rayas en la pantalla.

Los afectados compartieron las fotos en redes sociales como Reddit y X, aunque medios especializados advirtieron de que algunas de las imágenes más difundidas estaban manipuladas con inteligencia artificial.

"Tenemos conocimiento de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades de iPhone Duo", dijo la compañía fabricante del teléfono a CNBC y The Verge.

Apple también recomendó a los clientes contactar con AppleCare para solicitar un recambio de su producto.

Según la página web de la compañía, reparar la pantalla interna fuera de garantía cuesta US$999 (unos Q7 mil 600), lo que significa que el costo total del celular aumentaría 50%.

Medios internacionales han advertido que el recambio que propone Apple podría complicarse, ya que el iPhone Duo salió a la venta con una oferta limitada tras agotar rápidamente las reservas por internet. Además, hay pocas unidades disponibles en las tiendas físicas y la compañía pospuso los plazos de entrega hasta el 2027.

"La respuesta al iPhone Duo de los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva y estamos viendo cosas emocionantes de los desarrolladores que están actualizando rápidamente sus aplicaciones para sacar ventaja de su diseño único", aseguró la compañía.

Con información de EFE