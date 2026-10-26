Instagram permitirá videos horizontales: qué es Features y cómo funcionará

Instagram anunció que ha empezado a probar los videos horizontales, una apuesta con la que busca frenar el predominio de YouTube y retener a los creadores de contenido en la aplicación de Meta.

Según informó este lunes 26 de octubre del 2026, la nueva función se llama "Features" (Características) y permite subir videos horizontales más largos, de hasta 90 minutos en algunos casos.

Por ahora, la prueba solo llega a un grupo selecto de creadores de Estados Unidos, pero se espera que después esté disponible para todos los usuarios.

El director de Instagram, Adam Mosseri, explicó en una publicación en la red social que la iniciativa aún está en una fase temprana.

"Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha. Pero nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí", dijo.

Mosseri y la vicepresidenta de Producto, Tessa Lyons, grabaron un video en formato horizontal para explicar la nueva función, en el que reconocieron que antes se habían mostrado reticentes a este formato, pero que ahora prefieren ofrecer más flexibilidad para producir y compartir contenidos.

"Si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el video completo", ejemplificó Lyons, añadiendo que eso será posible con "Features" porque los creadores podrán vincular sus Reels a su contenido principal.

Del celular a la televisión

Las funciones estarán disponibles en dispositivos móviles con el objetivo de llevar la experiencia de Instagram a la televisión, como parte de una estrategia más amplia para llegar a una mayor audiencia.

Con este movimiento, Instagram quiere competir con otras plataformas como YouTube, Spotify y Netflix, las cuales ya se han consolidado en el consumo de contenido audiovisual de larga duración.

Además, abre la puerta a captar una mayor cuota de mercado con los pódcast en video, una de las principales vías para atraer tanto a creadores como a anunciantes.

Con información de EFE