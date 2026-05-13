Instagram permitirá compartir fotos que desaparecen tras ser vistas con “Instants”

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Instagram permitirá compartir fotos que desaparecen tras ser vistas con “Instants”

Instagram anunció el lanzamiento de “Instants”, una nueva función integrada en su aplicación que permitirá compartir fotos espontáneas y efímeras.

EFE

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En esta foto ilustración, el logo de Instagram se muestra en un teléfono móvil el 18 de septiembre de 2024 en Austin, Texas. (Foto Prensa Libre: AFP)

La red social Instagram, propiedad de Meta, anunció este miércoles el lanzamiento de “Instants”, una nueva función integrada en su aplicación con la que busca impulsar el intercambio de fotos espontáneas y efímeras entre amigos.

La nueva herramienta, disponible globalmente desde hoy (en algunos países como app independiente), permitirá compartir “imágenes informales y sin filtros” que desaparecen una vez que son vistas por los contactos seleccionados, dejando de estar disponibles tras 24 horas, indicó Meta en un comunicado.

Los contactos podrán reaccionar y responder a las instantáneas, y las respuestas se enviarán directamente mediante mensajes privados. Además, “Instants” contará con una aplicación complementaria para facilitar un acceso más rápido a la cámara.

“Queremos que sea más fácil compartir momentos con tus amigos”, afirmó la empresa, y agregó que la función está diseñada para publicar contenido “sin presión” y mostrar “la vida tal y como sucede”.

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Las instantáneas estarán ubicadas en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram y podrán enviarse a los mejores amigos o a seguidores en común.

La empresa también incorporó una opción de “deshacer” que permitirá eliminar una instantánea antes de que sea vista, además de una función para crear recopilaciones de imágenes archivadas y volver a compartirlas posteriormente en las historias de Instagram.

Junto a esta función, Meta, que hoy subía un 2,22 % en Wall Street antes del cierre del parqué, lanzó en algunos países una aplicación independiente de “Instants” para iOS y Android que ofrecerá acceso directo a la cámara y sincronización automática con la cuenta principal de Instagram.

El lanzamiento llega en un momento en que las redes sociales están intensificando sus esfuerzos por reforzar el llamado contenido efímero, un segmento dominado históricamente por Snapchat y que también ha sido impulsado con éxito en los últimos años por TikTok.

“Instants” incorporará las mismas protecciones de las cuentas para adolescentes, incluidos límites de tiempo compartidos, modo descanso y supervisión parental.

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