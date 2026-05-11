“Mi némesis con aires de realeza” gana popularidad en Netflix tras su estreno

La sinopsis de Mi némesis con aires de realeza, en Netflix, muestra cómo una mujer condenada a muerte en la era Joseon despierta de manera inexplicable en la Seúl actual, desorientada en un mundo que no comprende.

Decidida a cambiar el destino que la llevó a la pena de muerte, descubre que su única oportunidad podría estar en un arrogante heredero de un poderoso chaebol (conglomerado empresarial familiar de Corea del Sur que domina la economía del país). Este papel es interpretado por el actor Heo Nam-jun, quien da vida a Cha Se-gye.

Entre intrigas del pasado y del presente, ambos se ven envueltos en un vínculo inesperado que podría alterar sus destinos para siempre.

Lim Ji-yeon es la protagonista de My Royal Nemesis (Mi némesis con aires de realeza) e interpreta a Shin Seo-ri / Kang Dan-sim.

Mi némesis con aires de realeza es una comedia romántica de fantasía que se estrenó el 8 de mayo en la cadena surcoreana SBS y que ya está disponible para el público internacional a través de la plataforma de streaming.

La serie, dirigida por Han Tae-sub y escrita por Kang Hyun-joo, sigue la historia de Shin Seo-ri, una actriz que trabaja como doble y que es poseída por el espíritu de Kang Dan-sim. Esto ocurre 300 años después del último eclipse total de sol en la región, en el siglo XXI.

Dan-sim no reconoce su entorno y debe adaptarse a un mundo desconocido, mientras choca constantemente con Cha Se-gye.

La producción consta de 14 episodios que se emiten los viernes y sábados, con fecha de cierre prevista para el 20 de junio. Desde el primer capítulo, el 8 de mayo, ha ganado popularidad.

La actriz dijo: “Vine al proyecto justo cuando me estaba enamorando del género. Es un gran desafío para mí. Después de una serie de thrillers oscuros y pesados, tenía muchas ganas de probar algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, según publicó Korea Times.

Y continuó: “Siento que he aprovechado hasta el último gramo de mi capacidad para este papel. Seo-ri es un personaje diferente a cualquier otro en el panorama de los k-dramas. He puesto todo mi corazón y alma en ella y espero sinceramente que el público la ame tanto como yo”.

El director de la serie, Han Tae-sub, compartió que el guion incluye una línea que dice: “Las mujeres buenas van al cielo, pero las mujeres malas van adonde quieran”. “La fortaleza de este drama radica en el viaje impredecible de Dan-sim —la villana de Joseon— mientras navega su segunda oportunidad en la vida y construye nuevas relaciones”, indicó al citado medio.

A la actriz también se le recuerda por otra serie exitosa de la plataforma, La gloria, en la que interpreta a la villana, mientras Moon Dong Eun (Song Hye-kyo) inicia su plan de venganza contra sus enemigos y quienes permitieron los abusos.