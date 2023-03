Bard: la apuesta de Google de inteligencia artificial con la que busca competir con ChatGPT

“Hemos aprendido mucho hasta ahora probando Bard, y el próximo paso crítico para mejorarlo es recibir comentarios de más personas”, anota Google.

Bard funciona con un modelo de Large Language Models (LLM) -herramientas de inteligencia artificial que pueden leer, resumir y traducir textos y predecir palabras futuras en una oración-.

Today we're starting to open up access to Bard, our early experiment that lets you collaborate with generative AI. You can use Bard to boost your productivity, accelerate your ideas and fuel your curiosity. Learn more, including how to sign up ↓ https://t.co/4zDI5RD1fr

— Google (@Google) March 21, 2023