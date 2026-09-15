Bill Gates advierte sobre riesgos de la IA y pide frenar su desarrollo acelerado

En una entrevista concedida a la cadena india NDTV, Gates reconoció que resulta "sorprendente" que un defensor histórico de la innovación técnica como él plantee poner un freno al ritmo de avance de los modelos de IA.

"Si pudiéramos ralentizar las cosas, creo que deberíamos considerarlo debido a esta necesidad de prepararnos para un cambio tan rápido (...) Es un caso raro en el que la innovación puede ser tan amplia y tan dramática que no estamos preparados para ella", afirmó el empresario.

Según el expresidente de Microsoft, ya se han alertado incidentes de control en entrenamientos, donde los algoritmos aprendieron de forma imprevista a "tomar atajos y hacer trampa" para lograr sus objetivos.

En la entrevista, en la que alabó la fuerza de la India en el sector tecnológico y la posicionó en el ranking de uso de la IA para salud pública y agricultura, Gates insistió en que el principal desafío de la herramienta sera la destrucción y reestructuración de empleos en los próximos 20 años.

Sus declaraciones se suman a una tormenta política y tecnológica en Estados Unidos. En los últimos días, directivos como Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (xAI) han urgido a moderar la velocidad del sector y fijar marcos de seguridad preventivos ante riesgos como la pérdida de control de los sistemas, la concentración de poder o el ciberterrorismo.

La controversia se ha intensificado tras las denuncias del exinvestigador de Anthropic Jacob Coxon, quien dimitió al acusar a las empresas de "jugar con nuestras vidas" por la presión competitiva y advirtió que la IA podría acabar con la humanidad a finales de esta década.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha rechazado pausar su desarrollo y ha tachado de "fuerzas negativas" a quienes piden regulaciones, argumentando que cualquier freno otorgaría una ventaja estratégica a China.