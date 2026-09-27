Bill Gates lanza una advertencia sobre la IA: “Podría causar mil millones de muertes”

Bill Gates advirtió de que una inteligencia artificial sin control podría provocar “mil millones de muertes” y pidió que autoridades y políticos participen en la discusión sobre las medidas de seguridad para esta tecnología.

El cofundador de Microsoft hizo la advertencia en medio del debate sobre la regulación de la IA en Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump sostiene que mayores controles podrían afectar la ventaja tecnológica del país frente a China.

“Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia”, declaró Gates en una entrevista con la cadena NBC.

También descartó que la industria pueda depender únicamente de la “autorregulación”.

El filántropo defendió que regular esta tecnología “supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo”.

Gates alertó de que una IA en manos equivocadas sería “sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes”.

“Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, añadió.

El debate sobre la seguridad de la IA

A principios de mes, Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, coincidieron en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca.

El debate se intensificó después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere rebautizar la IA como “superinteligencia”, ha desoído estas advertencias y sostiene que una regulación del sector podría poner en riesgo la ventaja que tiene Estados Unidos en la carrera tecnológica con China.

Tras la reunión que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron el 24 de septiembre en la Casa Blanca, ambas potencias anunciaron el establecimiento de un “canal de comunicación” específico para abordar emergencias relacionadas con la IA.