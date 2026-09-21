Así cuestionó Bill Gates a Donald Trump por su postura sobre la IA

Bill Gates, empresario y cofundador de Microsoft, se refirió este lunes 21 de septiembre a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la inteligencia artificial (IA) y aseguró que las opiniones del mandatario reflejan el desconocimiento que aún existe en la sociedad sobre esta tecnología, de acuerdo con información de EFE.

Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, Gates explicó que Trump se encuentra en una situación similar a la de muchas personas que, al principio, pueden pensar que estas tecnologías son iguales a las desarrolladas en el pasado.

"El señor Trump está en la misma situación que todos los demás, donde al principio uno piensa: '¿No es esto igual que las tecnologías del pasado?'", explicó Gates en una entrevista en el programa CBS Mornings.

El empresario también añadió que, si Trump quiere obtener reconocimiento por ayudar al mundo entero, la IA es su mejor opción. Además, destacó la importancia de un liderazgo capaz de unir a las personas frente a los cambios que plantea.

Estas declaraciones surgen mientras continúa el debate sobre el acelerado crecimiento de la inteligencia artificial, los posibles riesgos que representa y la necesidad de establecer mecanismos que regulen su desarrollo. De hecho, los directivos de las propias empresas de IA han advertido sobre los riesgos, lo que ha despertado alarmas entre políticos y ciudadanos.

Sin embargo, el presidente Trump considera un engaño las advertencias sobre los riesgos e insiste en que no frenará el crecimiento de la inteligencia artificial, al señalar que Estados Unidos lleva ventaja a China y al resto del mundo.

Antes del encuentro de esta semana con el presidente chino Xi Jinping, el mandatario escribió en su red Truth Social: "Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo".

La postura de Bill Gates al respecto no es nueva. De hecho, la semana pasada, durante una entrevista con la cadena india NDTV, planteó que debería considerarse una desaceleración en el desarrollo de la IA hasta que la sociedad esté preparada para afrontar sus efectos.

Asimismo, advirtió en un ensayo publicado el mes pasado que la inteligencia artificial está transformando la economía global a una velocidad mayor que otras revoluciones tecnológicas. Esto reduce la capacidad de reacción ante los cambios que plantea, como los relacionados con el mercado laboral.

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