China recupera por primera vez en tierra la primera etapa de un cohete y marca otro hito en su carrera espacial

China logró un nuevo avance en su carrera espacial al recuperar en tierra la primera etapa de un cohete, tiempo después de haber conseguido una maniobra similar sobre una plataforma marítima.

El Diario del Pueblo (People’s Daily) destaca que el vuelo transcurrió con normalidad y que la primera etapa aterrizó con éxito en el lugar designado dentro de la zona de recuperación.

Este proceso marca “la primera recuperación exitosa de la primera etapa de un vehículo de lanzamiento utilizando patas de aterrizaje”, destaca el medio.

Además, representa para China la primera recuperación exitosa en tierra de la primera etapa de un vehículo de lanzamiento orbital. La misión también puso en órbita el satélite Honghu 03, el primero construido en la Nueva Área de Xiong'an.

El cohete portador Zhuque-3 Y2 fue lanzado desde la Zona de Innovación y Pruebas Aeroespaciales Comerciales de Dongfeng. Como parte de la misión, su primera etapa fue recuperada con éxito, según la agencia estatal Xinhua.

El cohete despegó a las 7.35 horas, hora local (23.35 GMT del martes), desde la Zona de Innovación y Pruebas Aeroespaciales Comerciales de Dongfeng, en el desierto de Gobi, en el noroeste de China. Voló con normalidad durante todo el trayecto y la primera etapa aterrizó en el espacio reservado dentro de la zona de recuperación, informaron medios estatales.

La segunda etapa colocó el satélite Honghu 03 en su órbita prevista, con lo que la misión de prueba resultó “un éxito completo”.

Según Xinhua, se trata de la primera vez que China recupera la primera etapa de un vehículo de lanzamiento reutilizable mediante patas de aterrizaje, un nuevo paso en los planes del país para desarrollar esta tecnología, considerada clave para reducir costos, aumentar la frecuencia de lanzamientos y sostener futuras constelaciones de satélites.

ZhuQue-3 Y2 Launch Mission Recap



- The Return of ZhuQue | 朱雀归来 pic.twitter.com/MYAJBo6hQj — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

“En circunstancias normales, el coste del combustible de oxígeno líquido y metano representa entre el 1% y el 3% del coste del lanzamiento, y el de la primera etapa del cohete, en torno al 70% del total. Cuantas más veces pueda reutilizarse el cohete, menor será el coste de lanzamiento”, señaló LandSpace, desarrollador del Zhuque-3.

La compañía planea acelerar ahora la reutilización del cuerpo de la nave para avanzar hacia un sistema cerrado de “lanzamiento-recuperación-pruebas-reutilización” que permita operaciones comerciales de alta frecuencia y bajo coste.

El sector aeroespacial chino, tanto estatal como comercial, ha intensificado en los últimos años las pruebas de reutilización de lanzadores, un proceso marcado por varios ensayos incompletos hasta que, en julio pasado, China logró recuperar la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima.

Las recuperaciones ocurren en plena expansión del programa espacial chino, con más lanzamientos, nuevas familias de cohetes y mayor competencia entre empresas privadas y programas estatales, en paralelo con proyectos como la estación Tiangong, el programa lunar Chang'e o los preparativos para un alunizaje tripulado antes del 2030.