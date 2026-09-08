Cómo estudiar bachillerato en el extranjero: estas becas están disponibles para guatemaltecos

Dieciocho colegios de diferentes partes del mundo abren sus puertas a los guatemaltecos para estudiar bachillerato por medio de las becas que promueven el Comité Colegios del Mundo Unido (UWC, por sus siglas en inglés) en Guatemala y la Asociación Becaria Guatemalteca (ABG).

Desde sus inicios, en 1977, el programa ha beneficiado a decenas de guatemaltecos y les ha dado la oportunidad de cursar el Bachillerato Internacional.

“El Bachillerato Internacional es a nivel diversificado y tiene un nivel académico reconocido por diferentes universidades del mundo”, aclara el comunicado emitido por UWC y ABG.

Actualmente existen 18 colegios ubicados en Alemania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, China, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, India, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suazilandia, Tailandia y Tanzania, que abren sus puertas a los guatemaltecos para estudiar durante dos años.

“Varios jóvenes que fueron beneficiados se encuentran actualmente en diversas ramas profesionales, y a su vez gran cantidad de ellos se destacan en lo que realizan. Estos colegios son una experiencia educativa preuniversitaria donde estudiantes seleccionados alrededor del mundo, por su mérito personal y compromiso con participar activamente en crear un mundo mejor, conviven, estudiando el BI (Bachillerato Internacional)”, agrega el comunicado.

Tras abrirse la convocatoria, los aspirantes comienzan un proceso de selección con el comité de su país. En esta ocasión, los organizadores ya abrieron la convocatoria para estudiantes de secundaria que desean participar en el proceso y comenzar sus estudios de bachillerato en agosto del 2027.

Requisitos para optar a una beca

Los requisitos para optar a una beca para estudiar el Bachillerato Internacional del 2027 al 2029 son:

Ser guatemalteco o haber vivido en Guatemala durante los últimos tres años y demostrar conocimiento del país

Haber nacido entre el 5 de septiembre del 2009 y el 2 de agosto del 2011

Finalizar tercero básico en noviembre del 2026

Tener un promedio mínimo de 85 puntos en las materias principales durante los últimos tres años (Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Idioma Materno e Idioma Extranjero)

Visitar el sitio gt.uwc.org y llenar el formulario de postulación

Para más información, puede visitar el sitio gt.uwc.org o las redes sociales de UWC.

Colegios del Mundo Unido (UWC) es un movimiento que promueve la paz mediante la educación de jóvenes de todo el mundo, con el objetivo de propiciar la convivencia pacífica y la convicción de que serán ellos quienes desempeñen funciones de liderazgo donde se encuentren.