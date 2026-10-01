¿Cómo se estabilizará en el espacio Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco?

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¿Cómo se estabilizará en el espacio Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco?

Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco que se desarrolla en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) tendrá un sistema que funciona como una brújula que aprovecha el campo magnético de nuestro planeta.

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¿Cómo se estabilizará en el espacio Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco?

Quetzal-2 utilizará un método de estabilización, basado en un imán permanente y barras de histéresis, como el que usó Quetzal-1. (Foto Prensa Libre, cortesía de UVG).

Cuando Quetzal-2, el nuevo satélite desarrollado por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), sea liberado en el espacio, podría comenzar a girar como resultado de la separación del vehículo de lanzamiento. Antes de realizar normalmente sus operaciones, deberá reducir ese movimiento y alcanzar una orientación estable. El principio puede compararse con el de una brújula. Un imán interactúa con el campo magnético terrestre y tiende a orientar el satélite en su dirección.

El sistema parte de la experiencia obtenida con Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco, que también utilizó un método de estabilización basado en un imán permanente y barras de histéresis. Quetzal-2 retoma este principio, pero incorpora una nueva selección y dimensionamiento de componentes, así como ajustes en su posición y alineación dentro del satélite.

De esta manera, la nueva misión continúa desarrollando el conocimiento adquirido con Quetzal-1 para orientarse a cientos de kilómetros sobre la Tierra. Quetzal-2 aprovechará una combinación de magnetismo, luz solar y sensores, utilizando el propio entorno espacial como parte fundamental de su sistema de orientación.

Por Fátima Urrutia*, Joao Santos* y Héctor Gómez**, especial para Prensa Libre. * Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y **Docente e investigador de Ingeniería Mecánica de UVG

ESCRITO POR:

Brenda Martínez

Periodista de Prensa Libre especializada en historia y antropología con 16 años de experiencia. Reconocida con el premio a Mejor Reportaje del Año de Prensa Libre en tres ocasiones.

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