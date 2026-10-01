Tecnología
¿Cómo se estabilizará en el espacio Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco?
Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco que se desarrolla en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) tendrá un sistema que funciona como una brújula que aprovecha el campo magnético de nuestro planeta.
Quetzal-2 utilizará un método de estabilización, basado en un imán permanente y barras de histéresis, como el que usó Quetzal-1. (Foto Prensa Libre, cortesía de UVG).
Cuando Quetzal-2, el nuevo satélite desarrollado por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), sea liberado en el espacio, podría comenzar a girar como resultado de la separación del vehículo de lanzamiento. Antes de realizar normalmente sus operaciones, deberá reducir ese movimiento y alcanzar una orientación estable. El principio puede compararse con el de una brújula. Un imán interactúa con el campo magnético terrestre y tiende a orientar el satélite en su dirección.
El sistema parte de la experiencia obtenida con Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco, que también utilizó un método de estabilización basado en un imán permanente y barras de histéresis. Quetzal-2 retoma este principio, pero incorpora una nueva selección y dimensionamiento de componentes, así como ajustes en su posición y alineación dentro del satélite.
De esta manera, la nueva misión continúa desarrollando el conocimiento adquirido con Quetzal-1 para orientarse a cientos de kilómetros sobre la Tierra. Quetzal-2 aprovechará una combinación de magnetismo, luz solar y sensores, utilizando el propio entorno espacial como parte fundamental de su sistema de orientación.
Por Fátima Urrutia*, Joao Santos* y Héctor Gómez**, especial para Prensa Libre. * Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y **Docente e investigador de Ingeniería Mecánica de UVG