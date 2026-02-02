Guatemala regresará al espacio con su segundo satélite, Quetzal-2

El sucesor de Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco que fue lanzado en el 2020 y que cumplió su misión con éxito, denominado Quetzal-2, deberá ser entregado en el 2028 para viajar al espacio, según contrato firmado el 3 de febrero entre la UVG y la empresa alemana de transporte espacial Exolaunch, durante conferencia de prensa realizada en las instalaciones de dicho centro de estudios superiores.

El aparato está actualmente en desarrollo en el Laboratorio Aeroespacial del Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de UVG.

La firma del contrato se realizó, luego de que el proyecto fuera elegido como uno de los cuatro ganadores a nivel mundial del programa EXOpod, impulsado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas y Exolaunch. Este programa otorga a los ganadores el traslado de su satélite al espacio.

De acuerdo con el contrato, el satélite deberá ser entregado en el 2028 a Exolaunch en sus instalaciones en Berlín, Alemania y, posteriormente, será trasladado a Estados Unidos para su lanzamiento mediante un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

Quetzal-2 es un satélite de la categoría 2U, con dimensiones de 10 cm x 10 cm x 20 cm. Quetzal-1 era 1U, de 10 x 10 x 10 cm.

En la actualidad, unas 50 personas, de las cuales 40 son estudiantes, participan en el proyecto liderado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la UVG. El equipo está conformado por estudiantes, con un promedio de edad de 20 años, de las carreras de ingeniería mecánica, mecánica industrial, electrónica, mecatrónica, computación e ingeniería industrial, así como de las licenciaturas en física, marketing y administración. Un 60 % del equipo está integrado por mujeres. El proyecto Quetzal-2 arrancó en agosto del 2024 con un equipo integrado por 25 estudiantes y cuatro docentes e investigadores de UVG.

Equipo participante en la primera fase del proyecto de Quetzal-2. (Foto: Hemeroteca PL).

El rector de la universidad, Roberto Moreno, indicó que “la firma de este contrato, en el marco del 60 aniversario de nuestra institución, reafirma el compromiso de UVG con la formación de talento altamente calificado y con el desarrollo científico y tecnológico del país”.

Por su parte, Gustavo Barrera, director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UVG, señaló: “Este proyecto es muy importante para nosotros porque nos permite continuar impulsando el campo de la ingeniería aeroespacial en Guatemala, desarrollando capacidades técnicas que hoy ya son aplicables en distintos sectores estratégicos para el desarrollo del país y que, en el futuro, permitirán que estudiantes formados en estos proyectos emprendan, creen empresas y generen nuevas oportunidades de empleo”.

"Estamos iniciando la tercera fase del proyecto, luego de la cual, esperamos finalizar el diseño del satélite para que el próximo año podamos dedicarnos a la integración de todos los módulos y a la realización de pruebas locales y en el exterior", señala Barrera.

Ilustración de cómo lucirá Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco, que se está desarrollando en la Universidad del Valle de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL).

En cuanto a las diferencias del Quetzal-2 con Quetzal-1, el primero incluye un sistema para desorbitarlo al finalizar su misión, de forma que se desintegre al ingresar en la atmósfera. Quetzal-1 no requería de este sistema, pues por la órbita en la cual operó, dos años después ingresó en la atmósfera y se desintegró, refirió Barrera.

"Los demás módulos -energía, orientación, despliegue de antenas y computadora de a bordo- están basados en los del Quetzal-1, que solamente requieren adaptaciones, pero la ventaja es que ya contamos con toda la información, tanto de su diseño como de los resultados satisfactorios de su operación en el espacio con Quetzal-1, añadió.

Misión

La misión del Quetzal-2 busca incrementar el interés por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática en jóvenes de Guatemala, ya que transmitirá información en tiempo real que podrá ser recibida en centros educativos del país a través de antenas construidas por estudiantes. Además de su enfoque educativo, el satélite permitirá probar un sistema de desorbitamiento y una computadora capaz de ejecutar un modelo de inteligencia artificial para evitar la transmisión de imágenes cubiertas por nubes hacia la Tierra.

Se estima que el Quetzal-2 esté formado por más de 1 mil 300 piezas. Por otro lado, se espera que un 80% del producto final sea construido en los laboratorios de la UVG, incluyendo la computadora determinante para la operación del artefacto y el sistema de desorbitamiento.

La industria de satélites a nivel mundial genera más de US$400 mil millones anuales, y se espera que nuestro país pueda ofrecer servicios en la cadena de valor de esta industria.

Estudiantes de UVG trabajan en el sistema de desorbitamiento de Quetzal-2. (Foto: Hemeroteca PL)