Conmemoran 60 años de liderazgo académico, científico y tecnológico

Fundada en 1966, UVG ha transformado vidas a través de una educación basada en la ciencia, la ética y la innovación, formando personas comprometidas con generar un impacto positivo en el país y a nivel internacional. A lo largo de este tiempo, la universidad ha graduado a más de 17 mil profesionales y cuenta con Campus Central, Campus Altiplano y Campus Sur, junto con AVE-UVG (Aprendizaje Virtual de Excelencia), así como 10 centros de investigación que ponen el conocimiento al servicio de la sociedad.

Como parte de la conmemoración de sus 60 años, UVG desarrollará 60 charlas a lo largo de 2026, enfocadas en ciencia, tecnología, innovación y futuro, con la participación de expertos nacionales e internacionales, dirigidas a la comunidad universitaria y al público interesado.

Al mismo tiempo, otorgará los Doctorados Honoris Causa en Educación a la licenciada Sofía Papahiu, por su trayectoria vinculada al fortalecimiento de la educación, el desarrollo institucional y la promoción de iniciativas de impacto social; y al ingeniero Jorge Eskenasy, por sus aportes al impulso de proyectos educativos y académicos, así como por su liderazgo en iniciativas orientadas a la innovación y al desarrollo del talento en el país.

Grandes logros de UVG

Tras su fundación, la universidad fortaleció su vocación investigativa con la creación del Instituto de Investigaciones en 1977, amplió su presencia nacional con la apertura de UVG Campus Sur en 1996 y UVG Campus Altiplano en 2000, y continuó evolucionando su modelo educativo con el lanzamiento de AVE-UVG, una propuesta que amplía el acceso a educación superior de calidad y responde a las necesidades de una sociedad en constante transformación.

En su 60 aniversario, UVG marca un hito histórico al ingresar por primera vez al QS World University Rankings 2026, posicionándose entre las mejores universidades del mundo. Asimismo, es la primera institución de educación superior en Guatemala acreditada por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia (Hcéres), reconocimiento que reafirma su liderazgo académico y científico.

Su contribución a la investigación ha sido distinguida con 12 Medallas Nacionales de Ciencia y Tecnología, más que cualquier otra institución del país, así como con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial.

Este liderazgo ha permitido el desarrollo de proyectos emblemáticos como el CubeSat Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco lanzado al espacio; El Gran Jaguar, el primer nanochip diseñado en Guatemala; y la participación en iniciativas científicas internacionales como Space Biofilms y la misión Artemis I.

Con una visión orientada al futuro, UVG integra de manera institucional la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta centrada en las personas. En el marco de este aniversario, la universidad brinda acceso ilimitado a plataformas como ChatGPT Edu y Canva for Campus, fortaleciendo la enseñanza, la investigación, la innovación y la gestión administrativa.

Actualmente, UVG es la universidad privada con mayor producción científica de Centroamérica y ejecuta aproximadamente la mitad de la inversión nacional en ciencia y tecnología, tanto pública como privada.