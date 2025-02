Elon Musk anuncia el lanzamiento de Grok 3: ¿La IA más inteligente del planeta?

Elon Musk, el polémico y visionario empresario detrás de empresas como Tesla, SpaceX y X, confirmó el lanzamiento oficial de Grok 3, la tercera generación de su chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, su compañía dedicada a la creación de tecnologías de IA.

El anuncio, realizado a través de su cuenta en la red social X, ha generado expectación en el mundo tecnológico, especialmente por las ambiciosas afirmaciones de Musk, quien ha calificado a Grok 3 como “la IA más inteligente del planeta”.

El lanzamiento está programado para este lunes a las 20 horas (hora del Pacífico) y se acompañará de una demostración en vivo para mostrar las capacidades del nuevo modelo.

Según Musk, Grok 3 superará a su predecesor, Grok 2, en áreas clave como el razonamiento, la codificación, la generación de imágenes y la interacción en tiempo real. “Estaré perfeccionando el producto con el equipo todo el fin de semana, así que desconectado hasta entonces”, aseguró Musk en el mensaje.

Will be honing product with the team all weekend, so offline until then