Facebook quiere cambiar el orden de las publicaciones y anuncia experimentos

La red social prueba actualmente nuevas pestañas en su plataforma con las que permitirá que los usuarios puedan organizar de diferentes formas las publicaciones que aparecen en sus respectivos “feed” de noticias.

Según la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, Facebook está trabajando en un suministro de noticias con pestañas para un acceso más fácil a los feeds, “más recientes” y “ya vistos”.

En los últimos años, Facebook muestra el contenido con las alternativas más recientes o relevantes. Sin embargo, la red social trabaja en una nueva fórmula que facilitará al usuario la visualización del feed en tres pestañas.

En la actualidad, estas funciones se encuentran en modo de prueba y se desconoce la fecha en que Facebook las habilite.

Alexandru Voica, jefe de comunicación de Facebook, indicó en un tuit que las pruebas se han realizado solo de forma interna y que la plataforma ya dispone de una opción para ordenar el feed cronológicamente, pero que están buscando formas de hacer más accesibles estas opciones para el usuario.

You can already view your Facebook News Feed chronologically. The screenshot below is how we’re testing ways to make it easier to find, as well as sort by, posts you’ve already seen. https://t.co/T0uPZ2KDzp

— Alexandru Voica (@alexvoica) February 18, 2020