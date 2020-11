Google fortalece su servicio de mensajes, Facebook elimina discursos de odio, y otros clics tecnológicos que debe conocer

El mundo de la tecnología cada vez se vuelve más cambiante y variado: ofrecen nuevas tendencias y experiencias, mismas que vale la pena conocer.

A continuación se presentan los principales sucesos tecnológicos en América.

Google presentó las últimas actualizaciones a su servicio de mensajes para que sea más seguro. “Reconocemos que sus conversaciones son privadas y es nuestra responsabilidad mantener segura su información personal”, señaló el gigante de internet en su blog en el que añadió que para tal fin está implementando el cifrado de extremo a extremo con el que garantizará que “nadie, incluidos Google y terceros, pueda leer el contenido de los mensajes” mientras se transfieren de un teléfono a otro.

Facebook informó que ha eliminado el 95 % de los discursos de odio de forma proactiva sin necesidad de que los usuarios de esa red o de Instagram (de su propiedad) los denuncien. La plataforma destacó que esos mensajes fueron detectados por sistemas de inteligencia artificial, reduciendo así significativamente su tiempo de exposición. Entre julio y septiembre de este año se retiraron 22,1 millones de mensajes en Facebook y 6,5 millones en Instagram.

Apple rebajará al 15 % la controvertida comisión que aplica a los desarrolladores de aplicaciones en la App Store para aquellos que ingresen menos de 1 millón de dólares anuales. La empresa presentó su nuevo Programa para Pequeños Negocios, que entrará en vigor el 1 de enero y tendrá efecto sobre aquellas firmas que, excluyendo el pago de comisiones e incluyendo las compras dentro de las propias aplicaciones, facturen menos de 1 millón al año.

Microsoft creará un nuevo microchip de seguridad contra ataques informáticos en ordenadores PC con sistema operativo Windows basado en la misma tecnología que usan actualmente las videoconsolas Xbox. El procesador de seguridad Microsoft Pluton, como ha sido bautizado, será desarrollado conjuntamente por la empresa y por sus socios en el campo de los microchips: AMD, Intel y Qualcomm. Pluton será un procesador basado en tecnología “del chip a la nube” como el usado en Xbox y Azure Sphere y se construirá sobre la propia CPU.

Spotify presentó su nueva función “Sus episodios”, con la que los usuarios podrán guardar el contenido de determinado podcast, sin que deba suscribirse a este, y escuchar luego solo la parte que le interesó. En la lista se pueden guardar hasta 10.000 episodios o partes de los programas y podrán acceder a esta función tanto los los usuarios del servicio gratuito y como del Premium.

Found a podcast episode you want to save for later? Now you can with Your Episodes. Head to Your Library to find everything you’ve bookmarked and get listening. 🎧 pic.twitter.com/hr3uvlDuxp

— Spotify News (@SpotifyNews) November 16, 2020