Google Pics: la nueva aplicación de Google que busca competir con Canva para crear y editar imágenes con IA

Una nueva aplicación se integró a la familia de Google. La compañía lanzó Google Pics, una herramienta que permite generar y editar imágenes con inteligencia artificial (IA).

“Tu imaginación es el único límite en Google Pics. Crea imágenes para cualquier proyecto que coincidan con tu estilo preferido, usando los modelos de imágenes de IA más avanzados de Google”, indica el sitio oficial.

Google Pics trabaja con las inteligencias de Gemini y Nanco Banana, pero, en lugar de solo generar una imagen a partir de un texto, como suelen hacerlo estas aplicaciones, permite que los usuarios se involucren en el proceso de diseño, con miras a un uso más profesional en ambientes de trabajo.

El objetivo de Pics es resolver un problema habitual en el ámbito corporativo: cuando una empresa necesita múltiples imágenes para una campaña de marketing o una presentación, los resultados generados por IA no siempre mantienen consistencia entre sí, indica Google en su blog.

Por tanto, la nueva herramienta ayudaría a reducir ese proceso de “prueba y error” que muchas veces se convierte en un problema para quienes suelen acudir a la inteligencia artificial para tareas de diseño gráfico.

Entre otras funciones, Google Pics permite:

Aislar un objeto dentro de la composición para modificarlo sin alterar el resto del diseño

Editar o traducir el texto contenido en una imagen sin perder el diseño ni la tipografía originales

Generar varias versiones a partir de una misma instrucción

Admitir la colaboración de distintos usuarios en tiempo real

Modificar imágenes ya existentes

Escalar imágenes a resoluciones de 2K o 4K

Recortar imágenes en distintos formatos, ya sea para web, redes sociales, impresión o contenido digital

Según Google, los usuarios no necesitan formación en diseño gráfico para utilizar la herramienta y obtener resultados de alto nivel, como si fueran profesionales.

Aunque la nueva aplicación compite con otras herramientas similares, como Canva y Adobe Express, que llevan varios años en el mercado digital, no ofrece la misma libertad de diseño manual que Canva, donde el uso de la IA es opcional.

Google Pics está disponible como una aplicación independiente a través de pics.new o puede integrarse en Google Docs, Google Slides, Google AI Pro y Google AI Ultra.