”Horizon Forbidden West”: una nueva aventura de la heroína Aloy

Las secuelas no suelen tener buena reputación. A menudo no están a la altura de la primera parte, los fans echan de menos algo nuevo y a la vez quieren más de lo ya conocido. Y las expectativas con respecto a las secuelas de los buenos juegos suelen ser enormes, como ocurrió con “Horizon Forbidden West”.

Los habitantes de este mundo postapocalíptico viven en estructuras tribales junto con máquinas gigantescas y futuristas con apariencia animal, entre las que destacan los “Cuellilargos” y los “Vigías”, de aspecto de dinosaurio, así como los “Chascafauces” que recuerdan a un cocodrilo.

La protagonista de los dos títulos de “Horizon” es la pelirroja Aloy. En la primera parte, la heroína no solo encuentra respuestas sobre su propio origen y lo que desencadenó el mundo postapocalíptico, sino que también salva a la humanidad de la extinción.

“Horizon Forbidden West” tiene lugar unos seis meses después de la primera parte, y Aloy se enfrenta a un nuevo problema: una plaga de color rojo brillante está afectando a plantas y animales. Pese a la victoria de la protagonista en la primera entrega, todo apunta a que hay un nuevo enemigo que amenaza con generar una nueva extinción. Para salvar, una vez más, a la humanidad, Aloy vuelve a embarcarse en una aventura que la llevará hacia el Oeste Prohibido.

Tras una fase de apertura lineal de varias horas, se abre un enorme mundo abierto en una Norteamérica de proporciones desmesuradas. El viaje lleva a Aloy a la costa oeste de los Estados Unidos actuales, a través de ruinas de ciudades como San Francisco o Las Vegas. La heroína recorre densos bosques, montañas nevadas, playas tropicales y áridos desiertos.

El mundo del juego es tan bello y variado que a menudo vale la pena detenerse y mirar a su alrededor. Ya la zona inicial del juego, repleta de plantas tropicales, es muy atmosférica y resuma movimiento y vida. Aquí se puede entender muy bien la motivación de Aloy: este hermoso mundo debe ser salvado.

Más allá del espectáculo audiovisual, el mapa del juego se llena rápidamente de todo tipo de símbolos que representan tareas de mayor o menor envergadura que se desarrollan a la par de la misión principal. En ellas se trata de vencer a las máquinas, conocer a nuevos y viejos personajes y encontrar reliquias. Además, hay batallas en la arena, campamentos rebeldes, asentamientos y mucho más. Incluso hay un juego dentro del juego.

Se podría acusar al juego de tener demasiadas misiones por cumplir y de que la abundancia puede ser abrumadora, pero, en este caso, más es mejor que menos. Según las pruebas, la historia principal con algunas misiones secundarias puede completarse en unas 35 horas. Aquellos jugadores que quieran agotar todas las opciones, deberán contar con unas buenas 100 horas.

Otro aspecto destacado son las batallas contra las máquinas, que suelen ser muy tácticas. Aloy puede centrar su atención en los oponentes y así analizarlos en busca de puntos débiles. Con arco y flecha, lanzas, hondas, trampas y otras armas, los jugadores pueden concentrarse en estos elementos y causar mucho daño.

También se pueden contrarrestar ciertas habilidades de los enemigos. Por ejemplo, si una enorme serpiente ataca una y otra vez con su cola electrizante, se puede golpear un punto crítico y acabar con este patrón de ataque.

Para su aventura en Horizon Forbidden West, Aloy ha recibido nuevas herramientas. Con un gancho de agarre, puede quitar obstáculos del camino o llegar a lugares más altos. Y con un parapente también puede volver a bajar de ellos. La protagonista puede ser adaptada al propio estilo de juego mediante seis árboles de habilidades, entre ellos los que ayudan en la lucha cuerpo a cuerpo, el combate a distancia o para colocar trampas.

En gran medida, esta nueva entrega de la franquicia está a la altura de las expectativas. “Horizon Forbidden West” incorpora los elementos clásicos de juegos de acción de mundo abierto al estilo de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, o las series “Assassin’s Creed” y “Far Cry”. Si bien no introduce verdaderas innovaciones dentro del género, el estudio de desarrollo Guerilla Games lo reúne todo para crear un juego de mundo abierto que es perfecto en casi todas las facetas.

La única crítica radica en que los controles son algo complejos y los recién llegados necesitan tiempo para acostumbrarse a ellos. Además, la mecánica de escalada es un tanto complicada. Y la historia es emocionante, pero le falta un poco del gran misterio que supuso el origen de Aloy y la creación del mundo lúdico en la primera parte.

Y también están los problemas que siempre son inherentes al género: el jugador se distrae rápidamente con las misiones secundarias. Aloy puede decir lo urgente que es resolver el problema, pero si los jugadores así lo desean, la heroína se puede quedar sentada durante horas frente a un apasionante juego de mesa o recogiendo ingredientes para un estresado cocinero. Y aquellos que hacen largas pausas entre sus sesiones de juego, se olvidan rápidamente de lo próximo que querían hacer.

Al mimo tiempo, Horizon Forbidden West ofrece algo que lo distingue frente a los numerosos juegos de mundo abierto postapocalípticos: una perspectiva optimista para la Tierra tras un catastrófico fin del mundo.

El mundo no es un infierno infectado por zombis o mutantes, sino un nuevo comienzo para una humanidad en evolución. Y a pesar de sus peligros, el jugador disfruta recorriéndolo junto a una protagonista genial, simpática y en constante crecimiento.

“Horizon Forbidden West” salió a la venta el 18 de febrero para PlayStation 4 y 5 y está aprobado a partir de los 12 años.