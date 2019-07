Instagram: El filtro de “tatuajes” que causa terror a los adultos

Los tatuajes faciales es una moda que en la actualidad le gusta a los jóvenes. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Instagram también ha acaparado la atención de los jóvenes desde que activó la función Stories, en la que permite destacar contenido durante 24 horas.

Esa alternativa permite el uso de filtros, los cuales le dan vida a las publicaciones efímeras de esa red social.

Los creadores de herramientas continúan enganchando al público joven y debido a ello, el usuario @Matzorama habilitó un filtro que permite simular la experiencia de tener el rostro tatuado, una moda que algunos cantantes de trap como Duko y Cazzu han popularizado.

Las reacciones

Varios padres y abuelos se han alarmado con la creación de ese filtro en Instagram, cuyo resultado es tan realista que incluso, algunos adultos han sentenciado a sus hijos o nietos.

El usuario GordoReally, utilizó el filtro y a manera de broma, le compartió a su padre la fotografía que obtuvo.

“No me lo tomes a mal y no le digas nada a mamá y a las nenas. Todos los tatuajes tienen un significado. Me puse Juan arriba en la ceja izquierda”, cita el texto que el joven compartió a su padre a través de WhatsApp.

“No me hables nunca más o me pidas más nada”, fue la respuesta que obtuvo.

Marco, otro usuario apasionado por el filtro, compartió la reacción de su madre, que también mostró su enfado después de ver la imagen de su hija y creer que el tatuaje era real.

Benja, un tercer joven que utilizó el filtro, compartió un audio con lo que su madre le recriminó.

