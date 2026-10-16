iPhone 18: cinco novedades que distinguen a los nuevos teléfonos de Apple

¿Qué hay de nuevo en el mundo de Apple? Pues el nuevo Iphone 18 ha llegado y promete funciones diferenciales y ventajas reales sobre sus antecesores. Al momento de su lanzamiento, la empresa destacó mejoras en el rendimiento del procesador, avances en el sistema de cámaras y optimizaciones de batería y pantalla. He aquí los detalles de cinco de las características del nuevo modelo:

La agencia EFE indica que los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max pertenecen a una generación de teléfonos inteligentes orientada a renovar sus capacidades de fotografía profesional, optimizar el rendimiento con IA y solucionar situaciones críticas de autonomía.

Entre la cinco innovaciones que EFE reconoce se encuentran:

1. Carga de emergencia

Quienes olvidan cargar su teléfono con frecuencia, encontrarán aliados en estos dispositivos. Esto porque el sistema de carga de emergencia en los iPhone 18 Pro y Pro Max aprovecha la potencia de entrada de 60 W por cable junto con la nueva química de la batería y la disipación por cámara de vapor.

Esto hace que con cinco minutos de carga se logren hasta siete horas de uso para obtener esa carga de emergencia. Así, durante los primeros minutos, el teléfono admite el pico máximo de potencia. Y si el usuario también suele perder de vista su dispositivo, la buena noticia es que incluso cuando el teléfono se apaga por completo, la batería reserva un residuo mínimo de energía para mantener activas durante horas las funciones de emergencia como Buscar mi iPhone (Find My) y las tarjetas NFC para pagar el transporte, por ejemplo.

2. Nitidez fotográfica

De acuerdo con lo señalado por EFE, los ingenieros de Apple se dieron cuenta de que en el 17 Pro Max la apertura fija f/1.78 desenfocaba ligeramente a las personas en segunda o tercera fila en una foto grupal; ahora, en su nuevo terminal, al poder cerrar el diafragma a f/4.0, la profundidad de campo aumenta automáticamente, lo que logra nitidez sin efectos digitales.

Además, de noche, con la apertura máxima de f/1.48 podrá entrar mucha más luz al sensor, permitiendo disparar a velocidades de obturación más rápidas para congelar el movimiento.

La cámara será una verdadera ventaja para fotógrafos, periodistas o creadores de contenido profesionales, aunque la mayoría de usuarios mantendrá un uso de la fotografía en modo automático.

3. Efecto de cine

En cuanto a la edición y efectos de video de los modelos 18 la novedad es el Efecto cine (Cinematic effect), una posibilidad que se puede implementar y aplicar después de haber grabado el vídeo. Para ello, ahora se puede grabar un video estándar y darle el efecto de desenfoque cinematográfico posteriormente para cambiar el punto de enfoque de una persona a otra o ajustar la profundidad terminada la grabación, como explica EFE.

Este efecto se logra gracias a un algoritmo de profundidad que trabaja con los datos reales del nuevo sensor y su diafragma físico para generar separación entre las personas y el fondo de manera hiperrealista.

4. Imagen de referencia

Para quienes están preocupados por la autenticidad de los materiales frente a la Inteligencia Artificial (IA) la manipulación digital, la compañía presenta la función Apple Reference Image. Apoyada en una nueva cámara principal de 48 MP con apertura variable física (f/1.48 a f/4.0). Esa tecnología firma digitalmente cada píxel e incluye una marca de tiempo desde el propio sensor. El resultado es un negativo digital inalterable concebido para certificar la autenticidad de las imágenes frente a retoques o ediciones generadas por inteligencia artificial.

El sistema funciona como un sello de verificación transparente para el usuario. Tras configurar la opción en los ajustes de la cámara, el dispositivo opera en segundo plano. Si una fotografía capturada se modifica posteriormente (ya sea mediante filtros de IA, borrado de objetos o ajustes cromáticos), la aplicación Fotos desplegará la etiqueta "Referencia disponible". Al pulsar sobre ella, cualquier persona podrá comparar la imagen editada con la toma original sin manipular, facilitando la verificación de contenidos en redes sociales y medios de comunicación.

5. Multitarea en vivo

La nueva ‘Isla dinámica’ (que se descubre en la parte superior de la pantalla) permite como gran novedad controlar hasta tres actividades en vivo al mismo tiempo, con lo que supone monitorizar el estado de un servicio de transporte, la reproducción de música o un cronómetro sin salir de la app en la que estés trabajando en ese momento.

El sitio www.mobidivece.com indica que la mayoría de usuarios y periodistas especializados en tecnología elogian el rendimiento récord del chip A20 Pro, la autonomía, el mejor sistema de refrigeración y los nuevos controles manuales de la cámara. Las críticas se dirigen al peso del dispositivo y el precio muy elevado.