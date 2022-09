iPhone plegable 2023: ¿Rumor o realidad?

Aunque todavía apple no asegura nada, sí hay algunos detalles que expertos y leakers creen haber develado acerca del próximo iPhone en su modalidad plegable.

Varios expertos en la marca y fuentes corporativas anuncian ciertas acciones que podrían indicar el desarrollo de un dispositivo como el que se espera si no para pronto, sí en curso. Por ello, te invitamos a conocer algunas características sabidas y esperadas para un smartphone que sin duda marcará tendencia.

Lo primero que salta a la vista entre los datos prácticamente confirmados es que Apple sí está desarrollando pantallas más delgadas. Fuentes importantes sobre semiconductores, como la publicación surcoreana The Elec, hablan de innovaciones en pantallas OLED no polarizadas, mismas que hacen el cristal de bajo grosor y por lo tanto facilitan su doblez. Este material ya ha sido utilizado por marcas como Oppo y Samsung para sus propias versiones de smartphones plegables.

Al respecto existen señales que indican que este material se está empleando para colaboraciones con LG, y, por sí sola, no necesariamente es una prueba exclusiva del iPhone plegable. Sin embargo, existe evidencia adicional por parte de Ming-Chi Kuo —analista de Apple reconocido por su confiabilidad y por tener contactos directamente en la cadena de producción de los dispositivos— de que la compañía de Cupertino, California ha puesto la mirada en un display denominado E-Ink Electronic Paper Display (EPD), lo cual le permitiría implementar la funcionalidad del doblez con mayor facilidad, ya que se ahorraría en costos energéticos.

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices’ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

Como suele suceder con los productos de Apple, uno de los temas más interesantes en cuanto a sus productos es la fecha de lanzamiento. A pesar de que personas como Ming-Chi Kuo vislumbran la llegada del iPhone plegable este 2023, otros expertos apuntan hasta 2025, ya que consideran dicho tiempo como suficiente para la evaluación de tendencias y perfeccionamiento de prototipos por parte de la marca.

New story: Apple has begun early work on foldable iPhone screens to rival Samsung. The next-gen iPhone is an “S” year model with an in-screen fingerprint scanner in testing. Also coming: new iPad Pro with MiniLED and thinner/lighter entry-level iPad. https://t.co/2FwJBv1dPo

