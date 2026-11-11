Jensen Huang podría dejar de dirigir Nvidia: qué se sabe de la reunión que definirá su futuro

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Jensen Huang podría dejar de dirigir Nvidia: qué se sabe de la reunión que definirá su futuro

La junta directiva de Nvidia analiza destituir a Jensen Huang, en medio de una controversia que ya provocó fuertes pérdidas bursátiles a la compañía.

EFE

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Foto de archivo. Jensen Huang, CEO de Nvidia, participa en una cumbre empresarial en Corea del Sur, en medio de cuestionamientos sobre su continuidad al frente de la compañía. (Foto Prensa Libre: EFE)

Foto de archivo. Jensen Huang, CEO de Nvidia, participa en una cumbre empresarial en Corea del Sur, en medio de cuestionamientos sobre su continuidad al frente de la compañía. (Foto Prensa Libre: EFE)

La junta directiva de Nvidia discute este miércoles la posible destitución del consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, por el escándalo de su relación extramatrimonial con una presunta espía china, informó el diario The Wall Street Journal.

Fuentes conocedoras del asunto informaron al medio que este miércoles tendrá lugar una reunión para discutir el futuro de Huang, cofundador de una de las principales empresas diseñadoras de microchips del mundo.

Huang reconoció el pasado fin de semana en una misiva dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de sus trabajadores.

La mujer con la que mantuvo la relación extramatrimonial es Alice Huang, una empresaria china que llegó a controlar el 25 % de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según el medio económico Caixin.

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La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

La controversia ya afectó a la compañía en la bolsa de valores en las últimas jornadas. Pese a un repunte del 2.87 % en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia había dilapidado unos US$430 mil millones en valor bursátil en los dos días posteriores a la confesión de su cofundador.

Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.

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