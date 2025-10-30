Los usuarios de aplicaciones de citas se toman en serio eso de evaluar a sus ligues

Erin Derby tiene un sistema para las citas en línea. Antes de que Derby, de 49 años, acceda a encontrarse con un ligue, por lo general pasa una o dos semanas de intercambio de mensajes para hacerse una idea de cómo se comunican, llegar a conocer su sentido del humor y saber “si usan oraciones completas con punto al final”.

También hace un poco de trabajo de detective: una lectura atenta de su perfil de citas y una búsqueda preliminar en Google.

Derby, fotógrafa y creadora de contenido, también les hace a sus ligues preguntas importantes desde el principio, como por quién votaron en las últimas elecciones y cuáles son sus creencias religiosas. Además, si a un posible pretendiente le parece invasivo o pesado su proceso de evaluación, que así sea. Cuando una conversación se estanca, eso le dice todo lo que necesita saber.

“Se trata de armar el rompecabezas de quién es la otra persona”, comentó.

Para muchos solteros como Derby, evaluar a los ligues es parte esencial de las citas modernas, pues eso ofrece cierto sentido de control en un proceso que puede sentirse abrumador y riesgoso. Según una encuesta de Pew de 2023, menos de la mitad de las personas que usan aplicaciones de citas en Estados Unidos consideran que son seguras en general (las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de pensar que no lo son), y más de la mitad dice haber encontrado a alguien que intentó estafarlos.

Evaluar a los pretendientes no se trata solo de seguridad; también tiene que ver con la protección emocional, explicó Shira Danzig, psicóloga clínica y cofundadora del River Psychology Group en Nueva York, que ofrece terapia para citas.

Muchos de los clientes que atiende se han vuelto reacios al riesgo, pues se muestran cautelosos de poner en riesgo su corazón o su seguridad.

“Están muy preocupados por exponerse, por ser vulnerables, por la experiencia de las citas, que en su mayoría no son agradables” afirmó. “La enorme cantidad de datos que podemos recopilar sobre una persona de antemano nos hace pensar que podemos evitar que resultemos heridos”.

Videollamadas antes de encuentros

Muchos solteros tienen dominadas sus tácticas de evaluación: búsquedas inversas de imágenes, verificaciones de antecedentes, preguntas directas “para conocer mejor” a la persona. Un creador de TikTok aconseja pedir a los ligues que compartan la cosa más romántica que hayan hecho por su pareja.

Aunque obtener esas respuestas antes de conocer a alguien pueda resultar reconfortante, algunos expertos advierten sobre pasar demasiado tiempo enviando mensajes de texto, sobre todo ahora que algunos solteros están usando la inteligencia artificial para comunicarse con sus ligues, una práctica conocida como “chatfishing”.

“Las citas modernas de verdad nos ponen a prueba debido al volumen, la escala y la rapidez”, señaló Grace Lee, asesora de citas en la Ciudad de Nueva York. “Estás invirtiendo tiempo, dinero y, en realidad, energía emocional”.

Por eso les dice a sus clientes que se hagan varias preguntas cuando están en la fase de mensajes de texto: ¿Es una persona real? ¿Me gusta hablar con esta persona? ¿A esta persona le gusta hablar conmigo?

“Una vez que puedas responder esas preguntas, y no antes, puedes decir algo así: ‘Oye, continuemos esta conversación en persona’”, sugirió.

Sabrina Zohar, asesora de citas y conductora de un pódcast sobre relaciones, dijo que a ella le parece una gran idea hacer una llamada por FaceTime o teléfono antes de aceptar encontrarse con alguien, para escuchar su voz y captar su lenguaje corporal.

Al final de algunas conversaciones, ha pensado: “Gracias a Dios que no salí con esta persona. ¡Qué fiasco!”, comentó Zohar, quien ahora tiene una relación. Pero también se ha encontrado en una llamada pensando: “Caray, es mucho más genial por teléfono. Simplemente no le gusta enviar mensajes de texto”.

Aún así, hablar por teléfono con un extraño también puede resultar incómodo. Melissa Gallagher, de 30 años, ha tenido cerca de 50 primeras citas en los últimos años, y solo una persona le pidió tener una videollamada antes de verse. Sintió como si hubiera tenido una entrevista de trabajo, aseguró.

“No hubo casi nada de sustancia en la conversación”, comentó Gallagher. “Pensé: ¿Por qué tenemos que hacer esto?”.

Hace poco, uso la aplicación Tea, que se diseñó para ayudar a las mujeres a evaluar a sus citas (y ha sufrido muchas filtraciones de datos), para ver si alguno de sus ligues pasados tenía una advertencia de ser una persona tóxica. El chico de la videollamada fue el único que apareció en la aplicación.

El dilema de salir a tomar un café

A veces la evaluación ocurre en la vida real.

En meses recientes, tener una cita en una cafetería ha sido un tema controvertido en TikTok, donde se puede encontrar una serie de videos en los que las personas aseguran que son la opción perfecta para evaluar a alguien sin arriegarse tanto o un foco rojo enorme que señala que la persona es tacaña o no está dispuesta a esforzarse en la primera cita “real”.

Gabe Escobar, de 23 años, actor e influente, siempre ha estado a favor de tener citas en cafeterias. “Para mí, no tiene sentido salir a cenar con alguien y comprometerte a pasar una o dos horas de conversación intensa cara a cara si no conoces a esa persona en absoluto”.

Conoció a su novia de ocho meses a la antigüita: ella le envió un mensaje directo, y estuvieron charlando por mensaje de texto algunas semanas antes de verse para tomar un café. Eso propició que tuvieran una cita para cenar más extensa y en forma, porque se la estaban pasando muy bien juntos.

“Nos funcionó muy bien”, afirmó Escobar. “Por eso creo que mi teoría tiene sentido”.

La comprobación de antecedentes, las llamadas FaceTime y la investigación en línea forman parte del romance actual.