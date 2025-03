¿Qué aspectos tomar en cuenta para comprar dispositivos usados o tecnología de segunda mano?

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, comprar dispositivos electrónicos de segunda mano se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

Sin embargo, esta práctica no está exenta de riesgos. Estafas, dispositivos en mal estado, dañados o con software deficiente son algunos de los problemas a los que se enfrentan quienes no saben cómo comprar dispositivos usados.

Pero ¿cómo asegurarse de que la inversión valga la pena? ¿Qué aspectos técnicos y de seguridad se deben considerar antes de adquirir un dispositivo usado?

A continuación, algunos consejos útiles para la compra de tecnología de segunda mano.

El tiempo de vida de los dispositivos usados

Edgar Aguirre, técnico especializado en reparación de celulares y microelectrónica con más de 16 años de experiencia, explica que la vida útil de un dispositivo depende en gran medida de su uso y mantenimiento. "En el caso de los iPhone, he visto que tienen un tiempo de vida útil de unos cuatro a cinco años. Aunque hay modelos como el iPhone 7 u 8 que todavía circulan, Apple suele limitar su funcionalidad con el tiempo, ya sea ralentizándolos o dejando de lanzar actualizaciones", comenta.

En cuanto a los dispositivos Android, Aguirre, quien también cuenta con un canal de YouTube donde comparte información técnica, señala que suelen tener una vida útil similar, aunque no enfrentan los mismos problemas de obsolescencia programada. "Un Android puede durar un poco más en términos de soporte, pero también depende de la marca y el modelo", agrega.

Por su parte, Marco Antonio To, director del laboratorio de investigación en tecnologías de la información y comunicación de la Universidad Galileo, enfatiza que el tiempo de vida de un dispositivo está ligado tanto al hardware como al software. "Los procesadores tienen generaciones, y cada año salen nuevas. Si se compra un dispositivo con un procesador de hace 10 años, aunque funcione, no será óptimo para las aplicaciones actuales", explica.

Además, destaca que los sistemas operativos tienen ciclos de vida limitados. "Windows 10, por ejemplo, ya está llegando al final de su soporte, lo que significa que no recibirá más actualizaciones de seguridad", advierte.

To menciona que existen páginas web, como endoflife.date para Windows o para Android, donde se puede verificar cuánto tiempo de soporte le queda a un dispositivo en función de sus actualizaciones de sistema y seguridad.

Es importante tomar en cuenta la vida útil de los dispositivos ya que con el avance de la tecnología, muchos suele quedar obsoletos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cuáles son los problemas más comunes de los dispositivos usados?

Uno de los mayores riesgos al comprar tecnología usada es adquirir un dispositivo con fallas ocultas. Aguirre señala que la batería es uno de los componentes que más se degrada con el tiempo. "Una batería con menos del 80% de su capacidad útil ya está en las últimas. En iPhone, si está por debajo del 85%, es probable que necesite cambiarse pronto", explica.

To y Aguirre coinciden en la importancia de verificar que el dispositivo no esté reportado como robado o bloqueado por contrato. "En el caso de los iPhone, hay una nueva actualización que bloquea los teléfonos que todavía están bajo contrato en Estados Unidos. Si se compra uno de estos, puede que no funcione correctamente en Guatemala", advierte Aguirre.

To también recomienda revisar el estado físico del dispositivo. "Si la pantalla está rayada, los tornillos flojos o faltan piezas, es probable que haya sido reparado con componentes no originales", señala.

Además, Aguirre recomienda que, antes de comprar un dispositivo usado, se verifique el precio del aparato nuevo, ya que en ocasiones la diferencia de costo no es significativa. Como él indica, "de repente, por un poco más, se puede encontrar algo nuevo y con garantía".

Herramientas para verificar el estado del dispositivo

Para quienes no son expertos en tecnología, existen herramientas que pueden ayudar a evaluar el estado de un dispositivo antes de comprarlo. Aguirre recomienda la aplicación Phone Diagnostic para iPhone, que realiza pruebas exhaustivas de todos los componentes. "Es como llevar a un mecánico a revisar un carro usado", comenta.

En el caso de las computadoras, To sugiere revisar las especificaciones del procesador y el sistema operativo. "En Windows, puedes acceder a la configuración y realizar un chequeo de hardware. En Mac, esto solo se puede hacer en un centro de servicio autorizado", explica.

Además, To recomienda verificar en las páginas web de Intel y de los procesadores AMD si la generación del dispositivo aún es vigente y si seguirá recibiendo actualizaciones.

¿Qué marcas son más confiables?

Ambos expertos coinciden en que las marcas reconocidas suelen ser más confiables en el mercado de segunda mano, además porque de estas es más fácil encontrar piezas si los dispositivos necesitan ser reparados. "Apple, Samsung y Huawei son buenas opciones para celulares. En computadoras, Dell, HP y Lenovo son marcas sólidas", recomienda To.

Aguirre agrega que los dispositivos Apple tienden a conservar mejor su valor con el tiempo. "Una MacBook de cinco años todavía puede recuperar gran parte de su inversión inicial", afirma.

Consejos para vender dispositivos usados

Si usted está pensando en vender un dispositivo usado, los expertos recomiendan investigar el precio de mercado. "Revise plataformas como eBay o Facebook Marketplace para tener una idea de cuánto vale su dispositivo", sugiere To.

Aguirre añade que es importante ser transparente sobre el estado del equipo. "Si la batería está desgastada o el dispositivo tiene fallas, es mejor ser honesto para evitar problemas después", dice.