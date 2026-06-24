Qué se sabe del nuevo Star Fox, la saga de Nintendo que regresa después de una década

Star Fox, la icónica saga exclusiva de Nintendo, está de vuelta. Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combate espacial con su pionera propuesta en 3D, la franquicia regresa con un nuevo título que promete redefinir y actualizar las reglas del género.

Aunque no es la saga más exitosa ni la más prolífica de la compañía japonesa, Star Fox, protagonizado por Fox McCloud, es una de las que más fascinación ha generado con apenas seis juegos en 33 años. El último fue lanzado hace una década.

El primer Star Fox salió en 1993 para la consola Super Nintendo, con el novedoso chip Super FX, que logró renderizar por primera vez gráficos 3D reales y generar batallas de naves espaciales y personajes antropomórficos con estética de anime.

Ahora llega renovado. A nivel visual presenta una propuesta semirrealista y de dibujo animado, una jugabilidad más ágil y una historia simple, pero efectiva, que da protagonismo a la acción.

Nuevos modos de juego

Su apartado visual, muy cinematográfico, está lleno de efectos de color e iluminación y de esa jugabilidad clásica a la que se añaden nuevas posibilidades gracias a los mandos de la Switch 2, que permiten jugar también apuntando la mirilla con su novedoso "modo ratón".

El nuevo juego es una evolución de los tradicionales rail shooters, títulos en los que el personaje principal —en este caso una nave— avanza de forma automática por el escenario y el jugador debe, principalmente, esquivar obstáculos, disparar, recoger mejoras y continuar la misión.

Además, Nintendo incorpora un sistema de mundo abierto que permite pilotar con libertad y desarrollar distintas estrategias de juego.

La trama sigue a un científico malvado que pretende conquistar el sistema estelar Cornelia, mientras un grupo de mercenarios comandado por Fox McCloud intentará impedirlo.

También se incorpora una amplia variedad de vehículos. Además de la aeronave principal, Arwing, regresan el tanque Landmaster y el submarino Blue-Marine, que protagonizan fases específicas y aportan variedad a la experiencia.

Star Fox llega también con un entretenido modo cooperativo, en el que un jugador pilota la nave y otro dispara, así como con modos en línea para batallas por equipos en mapas especiales.

La nueva entrega de Nintendo, Star Fox, estará disponible a partir de este jueves 25 de junio del 2026.

Con información de EFE.