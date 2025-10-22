¿Quién necesita una impresora o un escáner? Utilice su dispositivo móvil

¿Necesita rellenar un formulario, escanear un recibo o firmar un permiso cuando no está cerca de su equipo de oficina?

Si la tarea implica un archivo PDF, puede hacerlo todo con las herramientas integradas en su teléfono o tableta sin tener que imprimir las cosas en papel primero. (PDF, abreviatura de formato de documento portátil, fue desarrollado por primera vez por Adobe Systems hace décadas y se ha convertido en un tipo de archivo habitual en todos los sistemas operativos).

En la actualización del mes pasado del software iOS 26 para el iPhone y el iPad, Apple agregó nuevas opciones para manejar archivos PDF con una aplicación llamada Vista Previa. Del mismo modo, Google tiene sus propias herramientas relacionadas con PDF para los usuarios de Android.

A continuación, un resumen:

iOS

Es posible que los usuarios de Mac reconozcan la “nueva” aplicación Vista Previa de Apple para el iPhone y el iPad como su software estándar de utilidades informáticas para imágenes y archivos PDF. Ambas ediciones comparten muchas características.

Al abrir la aplicación en el teléfono o la tableta, aparecen los botones "Nuevo documento" y "Escanear documentos". El primero se utiliza sobre todo para pegar imágenes que haya copiado de otro sitio o crear un lienzo para dibujar con las herramientas de marcado de iOS.

Puede exportar documentos desde Pages y otras aplicaciones de procesamiento de texto como archivos PDF, pero cuando quiera crear una copia digital de un documento impreso, toque el botón "Escanear documentos" de Vista Previa. Se abrirá la aplicación Cámara, lista para capturar una imagen de la página, el recibo o lo que quiera escanear. Las herramientas en pantalla le permiten recortar y girar la imagen antes de guardarla como PDF en la aplicación Archivos de su dispositivo o en su unidad de iCloud. (La aplicación Notas de iOS también puede escanear y guardar archivos).

En Vista Previa, puede anotar archivos PDF e imágenes con notas manuscritas, firmas y otros garabatos mediante las herramientas de marcado. Toque el icono del lápiz en la barra de herramientas para abrir la barra de herramientas de marcado y toque el icono más (+) para acceder a un menú de opciones, incluida la adición de una firma electrónica.

Para resaltar, subrayar o tachar texto en un PDF, seleccione las palabras que desee anotar y presione Resaltar en el menú emergente.

Si tiene un formulario PDF con campos de texto editables, puede rellenarlos directamente en su dispositivo y enviarlo como respuesta por correo electrónico. Abra el PDF en Vista Previa y toque el segundo icono de la izquierda en la barra de herramientas. Esto resalta los campos de texto que ahora puede rellenar escribiendo o utilizando la función Autorrelleno.

La pantalla principal de Vista Previa muestra los archivos almacenados en su dispositivo o en iCloud. Toque el icono Recientes, Compartidos o Examinar en la barra de herramientas para echar un vistazo, o toque el icono de la lupa para buscar un archivo por su nombre. (Cuando un archivo esté abierto, toque el icono de la lupa para buscar palabras concretas en el documento).

Para copiar el texto que aparece en las fotos, toque el icono cuadrado de Live Text en la pantalla para seleccionarlo y copiarlo todo. A continuación, pegue las palabras en un documento para no tener que volver a escribirlas.

Para renombrar o proteger con contraseña archivos confidenciales, toque la flecha junto al nombre del archivo en un documento abierto y elija una opción del menú.

Androide

Google Docs puede guardar documentos en formato PDF, y la empresa lleva años incluyendo una opción de escaneado de documentos impresos con su software Google Drive para Android e iOS. Abra la aplicación Drive, toque el icono de la cámara (o +) y tome una imagen del documento que quiera guardar.

La aplicación Archivos de Google para Android puede crear y almacenar documentos PDF, además de ofrecer otras funciones de gestión y limpieza. Para escanear un documento con la aplicación Archivos, toque el pequeño icono del documento y utilice la cámara del teléfono para capturar la imagen, que podrá editar y guardar, o enviar a otra persona.

Para agregar información a formularios PDF enviados por correo electrónico que tengan campos de texto editables, guarde el archivo en Google Drive y vuelva a abrirlo con la aplicación Google Drive. Toque el icono del lápiz en la parte derecha de la pantalla y seleccione Rellenar formulario. Cuando haya terminado, toque Guardar (o Guardar como, para hacer una copia) y adjunte el formulario completo a una respuesta por correo electrónico.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La aplicación Google Files incluye herramientas para resaltar y anotar documentos e imágenes PDF. Abra un PDF y toque el icono del lápiz para mostrar una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla con iconos para resaltar digitalmente un pasaje de texto o escribir notas en el documento. En Google Drive, toque el lápiz y luego Anotación para obtener la misma barra de herramientas. (Samsung también tiene sus propias herramientas para que los usuarios de Galaxy escaneen y anoten archivos PDF).

Es cierto que trabajar con documentos es más fácil en pantallas más grandes, pero si alguna vez necesita encargarse de algo inmediatamente, tiene opciones.