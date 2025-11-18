Se reporta caída internacional de la red social X: la falla afecta a millones de usuarios

Este 18 de noviembre se reportó una caída a nivel global de la red social X, según informó la prensa internacional. El fallo fue verificado por distintos usuarios que no han podido acceder a sus respectivas cuentas personales o profesionales.

Respecto a la caída, se comunicó que la red social dejó de funcionar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.

Al comienzo, los internautas notaron problemas de carga e intermitencia, pero luego el servicio dejó de funcionar completamente, según datos de Downdetector citados por medios extranjeros.

“Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet”, de acuerdo con EFE.

Fallas en otras plataformas

Asimismo, diversos medios internacionales señalan que hubo caída en otras plataformas como ChatGPT, Canva y otras herramientas digitales atribuidas al fallo de Cloudflare, compañía que aún no reporta la causa exacta de este mal funcionamiento.

Según La Nación, Cloudflare es un servicio de seguridad cibernética que comprende más de 330 ciudades en más de 120 países donde se interconectan con más de 13 mil proveedores de red, razón por la que esta falla impactó a un buen porcentaje del tráfico mundial en internet.

“La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados ‘errores 500’ que se está produciendo de forma intermitente”, informó EFE.

Si su cuenta en X presenta fallas, recomendamos esperar a que se reestablezca el servicio y utilizar otras redes sociales para comunicarse si lo requiere.