Star Wars Galactic Racer: el videojuego que revive las carreras de la saga con mayor velocidad y peligro

Star Wars: Galatic Racer trae de vuelta el universo de Star Wars a los videojuegos, casi dos meses después del último lanzamiento de la saga y más de 20 años después de su última edición de carreras.

Se trata del segundo lanzamiento de la saga en el 2026, después del juego de rol y acción Zero Company, lanzado en agosto pasado.

Galatic Racer sigue la estela de Star Wars Episode I: Racer, de 1999, que vendió más de 3 millones de copias, y de su secuela del 2002, Star Wars Racer Revenge.

La historia, ambientada entre los episodios VI y VII, tras la caída del Imperio y antes del auge de la Primera Orden, lleva a los jugadores a ponerse en la piel de Shade, un piloto que entra en la Liga Galáctica con el objetivo de derrotar a Kestar Bool, uno de los grandes nombres del circuito.

Los jugadores pueden escoger entre tres vehículos: un speeder terrestre, una moto speeder y un speeder rasante, además de elegir una ventaja inicial, como correr más rápido o ganar maniobrabilidad. Antes de cada carrera también hay un minijuego que consiste en pulsar botones y permite arrancar con una bonificación, como un escudo.

El juego presenta diversas carreras en las que se debe competir para llegar al torneo final. Al terminar un recorrido, el siguiente comienza casi de inmediato. Si pierde, el corredor debe volver al principio.

El nuevo juego fue desarrollado por veteranos de franquicias como Burnout y Need for Speed, quienes apuestan por un título con una sensación de velocidad única y una mayor producción cinematográfica.

La sensación de velocidad y de peligro son los puntos fuertes del juego, potenciados por dos tipos de turbo: la combustión habitual de otros juegos de carreras y el “Ramjet”, más potente y arriesgado, ya que calienta el motor y hay que desactivarlo antes de que el vehículo explote.

La dificultad es elevada, sobre todo en las eliminatorias, en las que un par de accidentes pueden acabar con el recorrido.

Otros peligros se suman a la aventura según el planeta en el que se desarrolle el juego:

En el planeta Centinela 1, el ácido podrá dañar el vehículo

En Jakku, el calor puede envolverlo en llamas

En Ando Prime, el frío dificultará la conducción

Star Wars: Galatic Racer también incluye el modo Historia, multijugador y un apartado para un jugador con contrarrelojes, pruebas centradas en determinados peligros, carreras de vainas y recorridos protagonizados por otros corredores.

La ambientación del juego traslada a los usuarios al universo de Star Wars, con sonidos, diseños y una variedad de especies propias de este. El regreso del tramposo Sebulba también apelará a la nostalgia de los jugadores y trae consigo las carreras de vainas que se pudieron ver en la película La amenaza fantasma.

Expertos aseguran que el nuevo videojuego combina lo mejor de los juegos de carreras de velocidad con la estrategia en la gestión de daños y una estructura que obliga a asumir riesgos, al tiempo que supone un homenaje al universo de ciencia ficción concebido por George Lucas hace casi medio siglo.

El nuevo videojuego Star Wars: Galatic Racer está disponible desde el 6 de octubre del 2026 para plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Windows).

Con información de EFE