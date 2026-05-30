Fallece Marcia Lucas, pieza clave detrás del éxito de la saga original de Star Wars

Falleció a los 80 años Marcia Lucas, conocida por su trabajo en Star Wars o la Guerra de las Galaxias (1977), Taxi Driver (1976) y Locura de verano (1973).

Estuvo casada con Thomas Joseph Rodrigues, George Lucas y George Michael Cooper.

Lucas murió el 27 de mayo del 2026 en Rancho Mirage, California, Estados Unidos. Según E! News, falleció después de luchar contra un cáncer avanzado el pasado 27 de mayo.

La reconocida editora cinematográfica ganó un Premio Óscar por su trabajo en la película original de Star Wars y es considerada una de las figuras clave detrás del éxito de la icónica saga de ciencia ficción.

“Marcia será recordada como una brillante narradora, una pionera para las mujeres en el cine, una madre y abuela amorosa, una anfitriona generosa y una amiga leal cuyo humor y brillo llenaban cada habitación a la que entraba”, señaló la familia en el comunicado difundido al público. “Su influencia en el cine es imborrable”.

“Aunque sus contribuciones se desarrollaron en gran medida entre bastidores, su papel en la configuración del núcleo emocional y la estructura narrativa de la película ha sido ampliamente reconocido en las décadas transcurridas desde su estreno”, señala la BBC.

“Era extremadamente complejo y teníamos 40,000 pies de metraje de diálogos de pilotos diciendo esto y aquello”, declaró George Lucas a Rolling Stone poco después del estreno de la película.

La hoy recordada Marcia Lucas comenzó su carrera como bibliotecaria de cine antes de convertirse en una de las editoras más respetadas de Hollywood.

Lucasfilm publicó un comunicado en sus redes sociales: “En Lucasfilm lamentamos profundamente el fallecimiento de Marcia Lucas. Fue una de las tres editoras ganadoras del Óscar que trabajaron en Star Wars: Una nueva esperanza, y también contribuyó a American Graffiti, entre otras producciones tempranas de Lucasfilm. Nos unimos a la comunidad cinematográfica mundial en el duelo por su pérdida”.

Tras la fundación de Lucasfilm en 1971, comenzó la producción del nuevo largometraje de George Lucas, American Graffiti (1973). Marcia Lucas se unió a su mentora Verna Fields como montadora de la película, por la que ambas recibieron una nominación al Óscar.

Posteriormente, Marcia trabajó con el director Martin Scorsese en Alice Doesn't Live Here Anymore (1974) y Taxi Driver (1976), mientras Lucasfilm preparaba Star Wars: A New Hope.

Cuando la película entró en la fase de posproducción, George Lucas descubrió que era necesario reiniciar casi por completo el proyecto. Richard Chew y Paul Hirsch se unieron al equipo de edición junto con Marcia, quien finalmente se marchó para trabajar en Nueva York, Nueva York (1977), de Scorsese. Junto con Chew y Hirsch, ganó el Óscar por Star Wars en 1978.

En los años siguientes, Marcia colaboró en otras producciones de Lucasfilm, entre ellas More American Graffiti (1979), Star Wars: El Imperio contraataca (1980) y Star Wars: El retorno del Jedi (1983).

“Me encanta el montaje cinematográfico”, dijo Marcia en una entrevista. “Tengo una habilidad innata para mejorar un buen material y para hacer que un mal material sea aceptable”.