Star Wars vuelve al cine: “The Mandalorian and Grogu” domina la taquilla mundial

Star Wars regresó a la pantalla grande con la nueva película The Mandalorian and Grogu, que, luego de su debut el 21 de mayo del 2026 en Latinoamérica y el viernes 22 de mayo en Estados Unidos, lidera la taquilla con una recaudación de US$165 millones en todo el mundo y US$102 millones en Norteamérica.

Las cifras corresponden a un fin de semana ampliado a tres días por la festividad Memorial Day, celebrada el lunes 25 de mayo, según datos del sitio especializado Box Office Mojo.

La nueva película del universo de George Lucas, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, supone el regreso de la franquicia galáctica a los cines después de siete años del estreno de The Rise of Skywalker (El ascenso de Skywalker), en el 2019.

La sinopsis señala que el Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger aquello por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu.

Aunque encabeza la cartelera, el estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu es considerado uno de los más bajos para una película de la franquicia Star Wars desde su integración a Disney. La producción está aún por debajo de Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Una historia de Star Wars), que, según información de Variety, era considerada la menos exitosa comercialmente de la saga.

En el segundo puesto de la taquilla se encuentra la película de terror Obsession, que, desde su estreno el 15 de mayo, se mantiene entre las más vistas y ha recaudado US$28.2 millones en Norteamérica y US$79.7 millones en todo el mundo. Dirigida por Curry Barker, conocido por su trayectoria en YouTube, la cinta ha registrado un aumento del 30% respecto de su estreno.

El tercer puesto es para Michael, la película biográfica de Michael Jackson, con una recaudación de US$25.6 millones en Norteamérica durante todo el puente y un acumulado de US$788 millones en todo el mundo desde su estreno.

Mientras tanto, El diablo viste a la moda 2, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, ocupa el cuarto puesto, con una recaudación de US$16.5 millones en Norteamérica y US$608 millones en todo el mundo.

Por último, la quinta película más taquillera es The Sheep Detectives (Las ovejas detectives), que ha recaudado US$85 millones en todo el mundo desde su estreno y US$12.4 millones en Norteamérica.