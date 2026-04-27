Pedro Pascal presenta “The Mandalorian and Grogu” con adelanto exclusivo en México

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, o El mandaloriano y Grogu, ha sido rodada en California y estará disponible en cines convencionales y salas IMAX, a partir del 21 de mayo en Latinoamérica.

Es también la primera película de Star Wars en siete años, desde el estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019).

La sinopsis de la película: el Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger aquello por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu. Dirigida por Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu también cuenta con las actuaciones de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, y está producida por Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con música de Ludwig Göransson.

Esta producción estaba destinada originalmente a ser la temporada 4 de The Mandalorian (2019), pero Jon Favreau y Dave Filoni decidieron convertirla en una película durante las huelgas de SAG-AFTRA.

Pedro Pascal, Grogu y Jon Favreau, director, coguionista y productor de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, estuvieron el domingo 26 de abril en la Ciudad de México, en la convención anual de entretenimiento CCXP.

Javier Ibarreche y Gaby Cam fueron los anfitriones del panel, que incluyó un resumen de momentos destacados de la franquicia Star Wars y una presentación especial de stormtroopers. Pascal, Favreau y Grogu se presentaron en el Thunder Stage by Cinemex, en Centro Banamex, para sorprender a más de 2,500 seguidores con un adelanto exclusivo de la nueva película.

Como parte de las experiencias que Disney presentó en esta edición de la convención, los asistentes también tuvieron la oportunidad de visitar el espacio dedicado a Disney+, con actividades de ESPN, Los Simpson y Daredevil, así como conocer los próximos estrenos de cine con espacios de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, El diablo viste a la moda 2, Moana, Avengers: Doomsday y Toy Story 5. El evento también contó con un punto de venta de productos oficiales.