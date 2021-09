WhatsApp permitirá ocultar última conexión a contactos determinados

Las opciones que nos ofrece la plataforma, hasta ahora, es ocultarla o mostrarla a todos los usuarios, ninguno o solo nuestros contactos.

La nueva opción permitiría mostrar la conexión “a mis contactos excepto” y el usuario escogería quiénes podrían ver la actividad.

Según detallaron, la activación de la opción causaría que resultáramos afectados por otros contactos que también hayan seleccionado la función.

Es decir, si se escoge a alguien para que no pueda ver nuestra última conexión, nosotros tampoco podremos ver su actividad.

La opción no causará bloqueos entre los contactos pues, aunque no podremos ver su conexión sí será posible enviarles mensajes.

La plataforma continúa buscando nuevas opciones para ofrecerle a los usuarios, ante el reciente aumento de suscripciones reportadas por sus rivales, como Telegram, el más grande.

Recientemente, informó que habilitó el envío de fotos que solo se pueden abrir una vez.

New feature alert!

You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow

— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021