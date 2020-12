WhatsApp pondrá restricciones y cerrará las cuentas de estos usuarios en 2021

Debido al crecimiento y uso de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp anunció que continúa en la implementación de funciones para enriquecer la interacción de sus usuarios.

A partir del 8 de febrero de 2021, entrarán en vigor varias modificaciones en términos y condiciones de WhatsApp, especialmente la herramienta de anuncios.

“Quienes no quieran sujetarse a la reforma estructural que hará la app, pueden ir cancelando su cuenta”, indicó WhatsApp.

De acuerdo con la información que publicó WABetaInfo, sitio especializado en tecnología, la plataforma irá mostrando ciertos mensajes a los usuarios por medio de banners para ponerlos al día sobre las actualizaciones.

Esos anuncios no se enviarán en forma de chat, pero aparecerán como un banner en la aplicación particular que puede redirigir a sitios web externos o pueden requerir una acción específica del usuario.

