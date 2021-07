WhatsApp ya permite unirse a videollamadas en curso en cualquier momento

Desde el lunes 19 de julio, WhatsApp anunció que los usuarios ya pueden unirse a videollamadas una vez estas hayan empezado, de manera que no será necesario que todos los participantes estén listos al inicio de la reunión.

En una entrada en el blog corporativo, la aplicación propiedad de Facebook explicó que “algunas de las mejores conversaciones ocurren cuando menos lo esperamos”. Así que de ahora en adelante, si alguien no puede conectarse a la llamada cuando la recibe, todavía tendrá la opción de acceder a ella más tarde.

“En esta época en la que muchos no podemos vernos en persona, no hay nada mejor que reunirse con los amigos y la familia en una llamada grupal. Y no hay nada peor que darte cuenta de que te has perdido un momento especial”, publicó la compañía en su blog.

“Las llamadas grupales son cada vez más populares, así que hemos estado trabajando para mejorar la experiencia de nuestros usuarios, manteniendo siempre la seguridad y privacidad del cifrado de extremo a extremo”, agregó la compañía.

“Hoy presentamos una nueva función que permite que te unas a una llamada grupal, incluso si ya ha comenzado. La posibilidad de unirte luego a una llamada te quita la presión de tener que responder la llamada grupal apenas comienza. Además, hace que las llamadas grupales en WhatsApp sean espontáneas y sencillas como una conversación en persona”, anunció WhatsApp.

Del mismo modo, cualquiera de los participantes podrá colgar, abandonar la videoconferencia y regresar a ella más adelante si así lo desea.

Además: WhatsApp: el truco para liberar espacio y eliminar todas las descargas almacenadas que saturan el smartphone

Esta opción ya está disponible en otras herramientas de videollamadas como Zoom o Google Meet, pero hasta ahora no era posible hacerlo en WhatsApp.

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2021